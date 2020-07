Čabianska perla dozrieva. Vyšľachtil ju rodák z Bardejova...

Uverejnené: sobota, 18. júl 2020, 05:20

Práve je čas, keď sa začínajú zberať niektoré stolové odrody hrozna. Jednou z nich je aj odroda Čabianska perla, rozšírená po celom svete. Pomenovanie dostala po meste, v ktorom ju vyšľachtil Adolf Štark (Stark). Narodil sa 28. 12. 1834 v Bardejove a zomrel 26. 8. 1910, čím si jeho 110. výročie úmrtia pripomíname.

Jeho otec Michal bol profesorom na bardejovskom dievčenskom lýceu. Adolfova matka Zuzana Folkušháziová mala zemiansky pôvod a Adolf bol v poradí tretí z piatich súrodencov. Z hľadiska neskoršieho pôsobenia medzi Slovákmi v békešskej oblasti bolo pre Adolfa Štarka rozhodujúce, že jedna z jeho troch sestier Vilma sa už predtým vydala do Sarvaša za Slováka Daniela Semiana, ktorý tam bol profesorom na evanjelickom gymnáziu. Po vychodení elementárnej školy Adolf Štark študoval v rokoch 1847 – 48 na strednej škole v Miškovci, kde dosahoval dobré výsledky a otec ho poslal študovať do evanjelického kolégia v Prešove, kde aj on v rokoch 1818 – 25 študoval. Adolf prvý ročník na tejto škole viackrát prerušil, ale aj napriek tomu nastúpil do druhého ročníka. Aj keď mu učenie išlo dobre, rozhodol sa po vianočných prázdninách do školy nevrátiť. Jeho záujmom bolo stať sa obchodníkom a cestovať po krajine.

...

Ján Jančovic

Foto: autor, archív autora

Celý príspevok si môžete prečítať v 30. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 23. júla.

Oplatí sa nás predplatiť.