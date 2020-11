U Knihárovcov v Klobásove

Uverejnené: streda, 04. november 2020, 05:22

Békeščabianska klobása má dobré meno. Možno povedať, že svetoznáme. Dokonca „čabajka” poukazuje nielen na čabiansky pôvod, ale aj na druh ochutenia, veď „čabajku“ robí snáď už každá firma vyrábajúca údeniny. A to nielen v Maďarsku, ale aj v okolitých krajinách, ba aj v Česku. Vychýrený je aj čabiansky Klobásový festival, ktorý obyčajne usporadúvajú v tejto ročnej dobe. Tohto roku však zvíťazila korona nad organizátormi klobásového stretnutia, na ktorom sa zvyčajne zišlo aj 10 – 15 tisíc klobásožrútov. Bez klobásovej vône a atmosféry však nezostaneme. Čitateľom Lúča pomôže preniknúť do tajov klobásového fenoménu Michal Knihár, ktorý nás pozval do svojho Klobásova.

Michal Knihár je pravý Čaban. V dolnozemskej metropole zveľaďuje dedičstvo svojich predkov. Ako zistil v záznamoch evanjelickej matriky, prvý sobášny list na meno Knyihár bol vystavený v roku 1792. Malý Miško na zabíjačkách rád pokukoval, s akým zaujatím, priam obradne spracúvajú mäso starý otec, otec a všetci príbuzní. Priučil sa, ako to bolo v tomto kraji zvykom. Po skončení školy túžil po slobode, ktorú mali povozníci. Povolanie poznal, veď otec ním bol. Ten ale vedel, že popri slobode má povozníctvo aj tienisté stránky a prinútil syna, aby si vybral také povolanie, remeslo, čo ho uživí. Tak sa teda Miško dal za mäsiarskeho učňa. Príkladom mu bol o tri roky starší bratranec. Po skončení učňovky sa zariekol, že si nikdy viac do školskej lavice nesadne. Zapovedanie mu stačilo na jedno leto, v septembri už zase sedel v škole. Vyštudoval strednú školu a zmaturoval. Dokonca sa mu učenie zapáčilo a pomýšľal na ďalšie vzdelanie. Chov ošípaných a ďalšieho statku ho však pripútal k hrude na sálaši. Aj otec zanechal tvrdý chlebík povozníka a spolu chovali kŕmny hovädzí dobytok a ošípané. Na vlastných poliach pestovali krmivo. Počas zimy mladý mäsiar vykonával svoje remeslo, o ktoré bol záujem, tak ani z finančného hľadiska to nebolo povolanie na zahodenie. Spracúval aj vlastný statok, keď sa dalo, a postupne, ako koniec koncov skoro vo všetkých naozajstných čabianskych rodinách, sa začal venovať výrobe klobás. Tenkých, hrubých, ale aj všetkému, čo sviňa dáva: slanine, šunke, údeninám. Na Dolnej zemi je veľmi populárna aj „cigánka“, zmes pečene, mletého mäsa, cibule, cesnaku s ryžou, zabalená do „plachtičky“ (tukovej sieťky z podbrušnej časti brava, podopierajúcej vnútornosti). Túto dobrotu napokon upečú v rúre do tmavočervena.

Recept na klobásu má každá rodina svoj

– O Klobásove, o Dome klobás u Knihára, som sa dozvedela od Slovákov v Čorváši, ktorí k vám chodievajú na „exkurzie“. Aktívne ste sa podieľali aj na organizácii nejedného Klobásového festivalu. Ako to bolo tohto roku?

– ...

Erika Trenková

Foto: autorka

Rozhovor si môžete prečítať v prílohe Lúč, ktorá vyjde spolu s 45. číslom nášho týždenníka dňa 5. novembra.

Oplatí sa nás predplatiť.