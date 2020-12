Čemerské Medovníkovo za oknom

Uverejnené: sobota, 05. december 2020, 05:49

Prvá adventná nedeľa už niekoľko rokov privíta Čemerčanov vôňou medovníkového korenia a medu. Pod vedením predsedníčky Slovenskej národnostnej samosprávy v Čemeri Alžbety Szabovej sa rodí medovníkový Čemer.

Počas uplynulých rokov bola výstava medovníkov v knižnici. Tohto roku vírus zabránil aj Medovníkovu privítať svojich hostí. To však nie je, ako by to malo byť, povedali si čemerskí medovnikári. Hádam nedovolíme, aby sa nič nekonalo v Čemeri, kde je vždy toľko krásnych predvianočných podujatí! Aj tento rok bude vystavená sladká dedinka. Netradične, po novom, za oknom Slovenského domu. Zvonku môže cez okno nakúkať každý, kto sa k obloku dostane.

-tre

Foto: Zsolt Bellus