Prvé výsledky spoločného školského projektu dvoch vedeckých inštitúcií

Uverejnené: sobota, 09. január 2021, 05:21

Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Zborník príspevkov z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie. Eds. Mária Ďurkovská – Tünde Tušková. Békešská Čaba – Košice: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav 2020. 117 s. ISBN 978-615-5330-24-7.

V súčasnosti v živote slovenskej národnosti v Maďarsku vstúpila do popredia sieť školstva ako najdôležitejší národno-spoločenský determinant, a tým sa školstvo stáva rozhodujúcim činiteľom, ktorý určuje prítomnosť a budúcnosť tu žijúcich Slovákov. Národnostný žiak, okrem mála výnimiek, sa v škole naučí jazyk svojich predkov, tu si osvojí zásady menšinového správania, v škole sa vypestuje jeho vzťah k národnostnej kultúre a jazyku. Prevažná väčšina slovenskej inteligencie, národnostných aktivistov je alebo bola učiteľom. Výskumy týkajúce sa slovenského národnostného školstva v Maďarsku potvrdili, že škola je bezpochyby najdôležitejším faktorom zachovania slovenského jazyka a vôbec slovenskej národnosti, ako konštatujú v úvode knihy aj editorky publikácie. V tom, aby sa spomalila asimilácia, rozvíjala slovenská národnosť, rozhodujúcu úlohu majú pedagógovia a školské inštitúcie. Preto je úctyhodná a chvályhodná iniciatíva dvoch vedeckých inštitúcií, Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV (SvÚ CSPV SAV) a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) v spolupráci s Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku (CSSM) a Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity (FF PU) na tému školstvo realizovať široko koncipovaný projekt.

Zborník prác Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania obsahuje prednesené príspevky z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 15. októbra 2019 v Košiciach. Konferenciu a zborník môžeme považovať za prvé výstupy školského projektu. Zborník bol publikovaný najprv v roku 2019 elektronicky ako e-kniha v Košiciach a v tomto roku tradične, v printovej podobe v Békešskej Čabe. Kniha obsahuje deväť príspevkov, ktoré sú zaradené do troch obsahových blokov. Do prvej časti patria štúdie, ktoré tvoria teoretický a metodologický rámec spoločného projektu (Mária Ďurkovská – Tünde Tušková, Jozef Výrost, Klara Kohoutová); do druhej tie, ktoré úzko súvisia s aktuálnym projektom (Lucia Heldáková – Anna Kalistová, Júlia Szabová Marloková, Anita Holá). Príspevky v tretej časti ponúkajú sondu do ďalších segmentov školskej problematiky, ako je vysoké školstvo (Mária Imrichová), dejiny škôl (József Demmel – Kristína Estera Szudová) alebo osobnosť učiteľa (Ivan Schmidt).

...

Dr. Alžbeta Uhrinová-Hornoková

Foto: svusav

Celý príspevok si môžete prečítať v 2. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 14. januára.

Oplatí sa nás predplatiť.