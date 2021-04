Tárnocký fotoarchív

Uverejnené: sobota, 03. apríl 2021, 05:56

V marci tohto roku skrsla v kruhu Slovenskej národnostnej samosprávy v Tárnoku myšlienka vytvoriť Slovenský archív starých fotografií. Ako to vzniklo? Akosi mimovoľne.

Na jeseň roku 2012 založil slovenský volený zbor Slovenský klub, ktorý je z roka na rok populárnejší medzi obyvateľmi veľkoobce vzdialenej od Budapešti sotva niekoľko kilometrov. Ako prezradila na stránke Slovenskej národnostnej samosprávy v Tárnoku na najväčšej sociálnej sieti Andrea Muškovičová, stretali sa každý tretí piatok v mesiaci, aby spoločne spievali slovenské pesničky, porozprávali sa a predovšetkým prostredníctvom starých fotografií prenášali sa aj desiatky rokov späť v histórii. Do vlaňajšieho roku vstúpil klub a jeho fanúšikovia s veľkým nadšením. Žiaľ, marcové stretnutie už museli odvolať pre celoštátne uzavretie krajiny, vlastne i Európy, vrátane Tárnoku. Už sa nemohli ľudia stretávať ani na menších podujatiach, tobôž nie na populárnych posedeniach Slovenského klubu. Všetci si uvedomili, ako veľmi im tieto príležitosti chýbajú. Po spoločnom spomínaní pri obzeraní si starých fotografií túžia nielen členovia spolku, ale aj organizátori týchto rozhovorov. Preto si lámali hlavu, ako by sa dalo stretať dodržiavajúc bezpečnú vzdialenosť, zamedziac tak rozširovaniu nákazy, ktorá spočiatku ohrozovala najmä staršie generácie, teraz už aj mladé pokolenie. Ako ich zvolať na diaľku, na to prišli mladí používatelia sociálnych sietí a počítačov Andrea Muškovičová a András Ábel, ktorí hneď aj rozposlali po sieti informáciu o vzniku archívu tárnockých fotografií, akejsi pomyselnej či skôr virtuálnej náhrady za Slovenský klub.

Foto: A. Ábel

