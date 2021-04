„Za Boha a národ“ – v zrkadle mimoriadneho života a diela Štefana Boleslava Romana

Uverejnené: piatok, 23. apríl 2021, 05:17

„Naša svorná spolupráca a prinášanie obetí za záujmy národa bude vždy pozitívnym a tvorivým výrazom našich povinností voči národu, z ktorého sme vyšli.“

Š. B. Roman, Bulletin SKS, 1971, č. 4 – 5, s. 3

Osobnosť Štefana Boleslava Romana, rodáka z malej obce na východe Slovenska, z Veľkého Ruskova (dnes Nový Ruskov), do dnešných dní nedosiahla v slovenskej spoločnosti ocenenie (i poznanie), ktoré by si tak významná autorita postupného procesu formovania slovenskej štátnosti rozhodne zasluhovala. Pred modernou historiografiou stoja nemalé výzvy, medzi ktoré jednoznačne patrí hlbší ponor do dejín slovenského exilu ako jedného zo zásadných pilierov boja proti komunistickému režimu a podpory vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Štefan Boleslav Roman sa narodil 17. apríla 1921 v chudobnej roľníckej rodine rodičom Jurajovi a Helene, rod. Kosturovej. Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na strednej poľnohospodárskej škole, ktoré prerušil ako šestnásťročný (v r. 1937) a spoločne s bratom Jurajom emigrovali do Kanady. Sprvoti pracoval na farme v Port Perry, istý čas slúžil v kanadskej armáde a neskôr sa zamestnal ako robotník v automobilke General Motors v Oshawe. Na jeho životné cesty mnohí nazerajú najmä cez prizmu silného národovectva a gréckokatolíckej viery, ktoré ho predurčili dosahovať úspechy s neoblomnou vôľou a silným vnútorným presvedčením. Vieru mu pomáhali udržať a formovať slovenské národné organizácie a skupina gréckokatolíkov v Oshawe, pronárodné cítenie si doniesol z rodného Slovenska zakorenené hlboko v srdci. Cudzia kanadská hruda však v Romanovi nevyvolávala pocit clivosti či beznádeje. Prostredie novej krajiny vnímal ako možnosť, ktorá človeka oprávňuje slobodne konať v prospech národa. Romanovo členstvo v osvedčených slovenských spolkoch v zámorí, prostredníctvom ktorých (už ako dvadsaťštyriročný) adresoval z pozície predsedu výboru Kanadskej slovenskej ligy list Medzinárodnej rade zahraničných ministrov, predznačoval, že Roman sa zapíše do slovenských dejín prostredníctvom mimoriadnych zásluh.

...

Zuzana Pavelcová

Foto: SLA SNK

Pri príležitosti stého výročia narodenia významného krajana Štefana Boleslava Romana pripravila Matica slovenská prvý ucelený životopisný historický dokument, ktorý je voľne dostupný na internete: