V Balašských Ďarmotách si uctili pamiatku Janka Kráľa

Uverejnené: sobota, 01. máj 2021, 05:51

K pamätnej tabuli revolučného básnika štúrovskej generácie Janka Kráľa 23. apríla položili veniec pred bývalým župným domom v Balašských Ďarmotách. Pietneho aktu sa zúčastnili predseda s poslancami Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy (SNSNŽ) a predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková. Pre aktuálne bezpečnostné opatrenia proti šíreniu koronavírusovej nákazy sa kladenie venca uskutočnilo v užšom kruhu.

Uznávaný poet a vodca ľudového povstania 1848 – 1849 J. Kráľ s ďalšími revolucionármi burcoval slovenský ľud v severných obciach župy. Vtedajšie vedenie vydalo rozkaz na jeho dolapenie, lebo poburoval ľud proti pánom pod heslom „Vešajte pánov, páľte kaštiele!” Po chytení ho odviedli do väznice v Šahách a neskôr do Pešti. Slovenský národ sa však spojil. Protesty a žiadosti o prepustenie J. Kráľa z väzenia mali za následok, že po desiatich mesiacoch ho pustili na slobodu. Za pansláva vyhlásený básnik od roku 1849 do 1854 pracoval ako stoličný pisár v Balašských Ďarmotách. Na pamiatku týchto štyroch rokov mestská samospráva odhalila Pamätnú tabuľu Janka Kráľa v roku 1992. Odvtedy si Slováci Novohradskej župy každý rok pripomínajú jeho pamiatku okolo 24. apríla, v deň narodenia básnika.

Predseda SNSNŽ Ferdinand Egyed pred položením venca stručne pripomenul odkaz slovenského národného buditeľa pre dnešok. Vyzdvihol, že J. Kráľ v časoch najväčšej revolúcie v dejinách Uhorska bojoval za slovenskú a jeho rovesník Sándor Petőfi za maďarskú stranu, ale obaja bojovali za slobodu ľudu. Spomenul, že o rok bude 200. výročie narodenia tohto významného a radikálneho človeka. Dodal, že Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne pripravuje dvojjazyčnú zbierku básní najvýznamnejších autorov slovenskej lyriky, v ktorej svoje opodstatnené miesto budú mať aj verše J. Kráľa.

Následne prítomní symbolicky položili v mene všetkých Slovákov Novohradskej župy veniec uvitý zo živých kvetov pred tabuľu básnika a národného buditeľa.

AR

Foto: R. Egyedová Baráneková