V rodisku Kálmána Mikszátha pod dáždnikom svätého Petra

Už v minulom roku, keď uplynulo 110. výročie úmrtia spisovateľa Kálmána Mikszátha, chystali organizátori zo Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v jeho rodisku spomienkové podujatie, ale pandemické opatrenia tomu zabránili.

Ale veľkokrtíšskej Spoločnosti Augusta Horislava Škultétyho sa predsa v roku stodesiateho výročia jeho úmrtia podarilo vydať zbierku jeho nádherných poviedok s názvom Hlas zvona rodnej dediny, ktoré z maďarských originálov do slovenčiny preložila Eva Šoóšová. Prekladateľka v úvode polygraficky a graficky vydarenej knižky okrem iného uvádza: „Kučeravý Ipeľ (tak ho nazval K. Mikszáth) sa vybral do sveta hlbín slovenských hôr, kým ho Dunaj nepojme do svojej náruče a jeho vody unáša ďalej a ďalej. Rodák zo Sklabinej je ako ten Ipeľ. Narodil sa v kraji, ktorému žehnala práca jeho predkov, zväčša boli evanjelickými farármi, dávno sa pominuli ako aj dedina Turie Pole, kde pôsobili viacerí z nich. Poznal a miloval ľudí na oboch brehoch tejto rieky, inšpirovali ho, písal o nich a pre nich“.

...

Ján Jančovic

Foto: autor

