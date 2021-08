Štefan Jančovič nadšenec štúrovských jazykovedných úsilí

Uverejnené: nedeľa, 01. august 2021, 05:41

Začiatkom augusta si pripomíname 210. výročie narodenia významného slovenského dolnozemského jazykovedca a spisovateľa Štefana Jančoviča (v školskom výkaze 1821 zapísaný ako Step. Jantsovitz, otec ho tam hodnotil ako výborného žiaka, ale prchkého), ktorý sa narodil 10. augusta 1811 v Alberti v Peštianskej stolici (teraz župe).

Jeho otcom bol Juraj Jančovic (Georgium Jantsovitz), rodák zo Siráku, od roku 1809 učiteľ v Alberti, ktorý učil všetky svoje deti. Predtým bol sedemnásť rokov učiteľom v Cinkote, kde počas pôsobenia napísal a v roku 1803 v Budíne vydal knižočku „Potřebná správa pro mládež“. Synovia Štefan a Pavol sa svojou činnosťou a dielom v Uhorsku stali významnými osobnosťami. Z albertských matričných záznamov sa dozvedáme, že jeho krstnými rodičmi boli učiteľ v susednom Piliši, neskôr farár v Irši, spisovateľ Pavol Michalko a jeho manželka Terézia Michalková Bartholomaeidesová. Štefan Jančovič po vychodení základnej školy nastúpil do gymnázia v Poľnom Berinčoku, stadiaľ v štúdiu pokračoval na evanjelickom lýceu v Bratislave. Po smrti otca bol v rokoch 1831 – 1833 učiteľom v rodisku a v rokoch 1833 – 1835 absolvoval štúdium teológie vo Viedni. Na rozdiel od jeho otca Juraja, ktorý si sám napísal svoj podrobný životopis v ním napísanej albertskej školskej histórii, ale biografické údaje o jeho významnom synovi Štefanovi sú skromné a v jednotlivých prameňoch aj rozdielne. Týka sa to najmä o nástupe za farára do Sarvaša, keď sa uvádza rozdielny rok nástupu a pôsobenia. Našiel sa jeho záznam, kde sám o svojom nástupe napísal, že do Sarvaša prišiel ako 23-ročný na uvoľnené miesto pomocného farára. Prvýkrát vykonal skúšobnú bohoslužbu 20. 1. 1835 a za riadneho farára bol zvolený 6. augusta 1837, ale celý farársky plat dostal až od 1. novembra. Teda nie rok 1836 bol jeho nástupom v Sarvaši, ktorý uvádza Michal Žilinský, a vonkoncom nie rok 1841, ktorý nachádzame na internete o dejinách evanjelického cirkevného zboru v Sarvaši, ani roky uvádzané v ďalších slovníkoch a encyklopédiách. Chcem pripomenúť aj to, že v žiadnych z nich nebol uverejnený úplný dátum jeho narodenia a tak som si ho osobne zistil v matrike albertskej evanjelickej cirkvi. Štefan Jančovič sa čoskoro po príchode do Sarvaša 31.7.1836 oženil, za manželku si zobral Elenu Kollárovú, dcéru predsedu a profesora sarvašského kolégia Jána Kollára. V Sarvaši sa im narodilo šesť detí: Hermína (1837), Imrich (1840 ), Albert (1842), Ľudovít (1843), dvojčatá Peter a Pavol (1845).

...

Ján Jančovic

Foto: autor a archív autora

Celý príspevok si môžete prečítať v 31. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 5. augusta.

Oplatí sa nás predplatiť.