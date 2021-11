Úspešný jazykový kurz a medovníky v Poľnom Berinčoku

Uverejnené: sobota, 27. november 2021, 05:22

Na jazykových kurzoch slovenčiny by mohol človek predpokladať, že tam budú frekventanti, ktorí sa chcú naučiť po slovensky pre svoj kariérny postup. Alebo takí, ktorým sa slovenčina zapáčila vďaka pekným zážitkom na Slovensku. Ba dokonca aj takí, ktorí sa zamilovali a chcú sa naučiť jazyk svojej lásky ako prejav svojej lásky.

V Poľnom Berinčoku sa na kurzoch slovenčiny vzdelávali najmä tí, ktorí majú slovenské korene. Ale prihlásili sa dve pedagogičky pre predškolskú výchovu, ktoré nemajú, alebo nevedia, že by mali predkov Slovákov, ale v materskej škole Nezábudka nezabúdajú na slávnu slovenskú minulosť mesta. Nie je to národnostná materská škola, ale škôlkari majú aj slovenské zamestnania, do ktorých sa podľa možnosti zapájajú aj ďalšie učiteľky. Účastníkov tohtoročného kurzu bolo 12 a v týchto dňoch úspešne dokončili sériu hodín slovenčiny a konverzácie. Všetkým sa hodiny páčili a natoľko si jazykový kurz zamilovali, že hneď od nového roku by chceli v štúdiu pokračovať.

– Ako sa to ale bude dať? Dostanú záujemcovia príležitosť? – to je otázka pre organizátorku populárneho slovenského jazykového kurzu predsedníčku Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku Juliannu Borgulovú.

– ...

ETre-

Foto: Ján Červenák

Celý príspevok si môžete prečítať v 48. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 2. decembra.

Oplatí sa nás predplatiť.