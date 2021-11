Udržať si jazyk, kultúru a hodnoty našich predkov

Uverejnené: utorok, 30. november 2021, 05:58

Na slovíčko s Jánom Farkasom, Komlóšanom z Horných Salíb

Ján Farkas sa narodil v Slovenskom Komlóši v roku 1955. Pochádza zo slovenskej rodiny. Jeho rodičia pracovali v miestnom poľnohospodárskom družstve. Bolo samozrejmosťou, že ho zapísali do školy s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaľ, malo to aj nevýhodu, lebo veľa rovesníkov nepoznal, keďže oni chodili do početnejšej maďarskej školy. Potom pokračoval po stopách svojho brata, odišiel študovať do budapeštianskeho slovenského gymnázia. Po jeho úspešnom absolvovaní študoval v Moskve na Univerzite petrochemického a plynárenského priemyslu, kde si slovenčinu precvičoval so študentmi z Československa, hlavne pri spoločných návštevách ambasády, kde čapovali dobré české pivo.

Osud zariadil, že sa zamiloval do Slovenky z Československa, dcéry bývalých presídlencov zo Slovenského Komlóša. Hneď na začiatku museli riešiť jednu zásadnú otázku: kde budú bývať.

– Som rád, že som poslúchol manželku a na jej návrh sme sa rozhodli žiť v Československu a následne po rozdelení štátu na Slovensku. V súčasností bývame v Horných Salibách, kde sa v rámci presídľovacej akcie koncom 40. rokov usadila aj časť Komlóšanov. Rozhovor medzi mojou mamou a dcérou niekedy prinášal aj komické situácie, ako napríklad túto. Moja mama sa opýtala vnučky: – Krístína, keľko je fokov? A ona na to: – Naďmama, čo sú to foke? – No foke sú foke. – Naďmama, stupne? – Nie, stupne sú pod cieňou. Chvíľu trvalo, kým si vyjasnili, čo je čo. Ale sú to pekné spomienky.

– Keďže od roku 1995 žijete mimo Maďarska, akým spôsobom prispievate k pestovaniu tradícií slovenskej národnosti v Maďarsku?

– ...

(DČ)

Celý rozhovor si môžete prečítať v prílohe Lúč, ktorá vyjde spolu s 48. číslom nášho týždenníka dňa 2. decembra.

Oplatí sa nás predplatiť.