Mladuchy a maškary v Detve

Uverejnené: utorok, 11. júl 2017, 11:54

Detva opäť otvorila svoje brány pre milovníkov folklóru, ľudových remesiel a gastronómie, totiž v dňoch 7.-9. júla zorganizovala jedno z najväčších a najstarších podujatí na Slovensku.

52. ročník Folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve, 44. ročník Krajanskej nedele a 4. ročník Krajanského dvora navštívilo vyše 50 tisíc záujemcov z rozličných kútov nielen Slovenska, ale aj Strednej Európy. Na jarmočnej scéne v areáli amfiteátra kultúru a gastronómiu Slovákov v Maďarsku prezentovali Mlynčania a Komlóšania, na hlavnej scéne v programe s názvom Masky a maškary v ľudovej kultúre, za odbornej spolupráce riaditeľky ÚKSM Kataríny Király, vystúpili spolu so Slovákmi z Francúzska, Rumunska, Ukrajiny, Chorvátska, Srbska a Ameriky Tanečný súbor Komlóš zo Slovenského Komlóša, Folklórna skupina Pišpek z Pišpeku, sólisti folklórnej skupiny Rozmarín z Banačky. V záverečnom programe „Hosť do domu, Boh do domu” vystúpili Ľudová hudba Svrčkovci zo Šalgótarjánu, sestry Komjáthiové z Veňarca a mladuchy z rozličných kútov Slovákmi obývaných obcí v Maďarsku, ktorých účasť organizovala aj predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková.

Atila Rusnák

Foto: autor

