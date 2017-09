Tipy na tento víkend

Uverejnené: piatok, 01. september 2017, 19:05

To, že je koniec leta, ešte neznamená, že sa musíme nudiť doma medzi štyrmi stenami! Preto pre tých, ktorí žijú v hlavnom meste, prinesieme zopár tipov na víkend.

V Budapešti sa 2. septembra uskutoční kultúrny festival Prešporský piknik na novopeštianskom nábreží. V tematických uliciach každý nájde niečo pre seba, či už má rád divadlo, literatúru alebo gastronómiu, či hľadá dobrý program pre deti. O 19. hodine na javisku Jászai zahrá slovenský orchester Fats Jazz Band, ktorý oživuje tradíciu hot-jazzu a swingu 20-tych a 40-tych rokov minulého storočia.

Od 1. do 3. septembra sa bude konať kultúrny a urbanistický festival Dunapest, v rámci ktorého sa 2. septembra o 16:30 na lodi Rubin uskutoční beseda so slovenskou spisovateľkou Zuskou Kepplovou a maďarskými spisovateľmi Eszter T. Molnárovou a Ferencom Czinkim. Spoločným bodom autorov je, že príbeh svojich najnovších kníh nesituovali do svojho rodného mesta. Hlavnými aktérmi malorománov Zussky Kepplovej sú novodobí nomádi – mladí ľudia, ktorí sa narodili v takom svete, v ktorom neexistujú geografické hranice. Eszter T. Molnár ako dejisko svojho príbehu zvolila Heidelberg, Ferenc Czinki skúmal neexistujúce bratislavské metro.

Pre bližšie informácie navštívte stránky festivalov:

http://pozsonyipiknik.hu/

http://dunapest.hu/hu