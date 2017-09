Rekordné množstvo halušiek na festivale vo Veňarci

Uverejnené: streda, 13. september 2017, 15:01

Najskôr sa porota prešla pomedzi stany súťažiacich, kde sa od predpoludnia čistili a strúhali zemiaky, vrela voda v kotloch a v skutočnom súťažnom zápale sa húževnato pripravovalo voňavé a chutné jedlo.

Veňarecký haluškový festival a súťaž vo varení strapačiek je v širokom celom okolí pojem. Nie náhodou sa toto veľkolepé podujatie začlenilo do programov Novohradskej župy tak pevne, že teraz sa už okolité obecné dni a podujatia prispôsobujú termínu vo Veňarci. Už 14 rokov každý široko-ďaleko vie, že na druhú septembrovú sobotu nič neradno plánovať, lebo i tak pôjdu ľudia na haluškový festival. Zlé jazyky tvrdia, že aj nudiaci sa Pešťania si to namierili do Veňarcu, preto náhle počet prítomných v tejto malebnej obci stúpol – odhadom – na štvor- možno aj päťnásobok. Aspoň toľko prezrádza počet predaných porcií halušiek. Zakúpených lístkov, ktoré boli platidlom za halušky, bolo podľa organizátorov 5000. Stáli na ne, ako potom aj na halušky, dlhé, zato trpezlivé rady. Z halušiek si mohli maškrtníci vybrať obyčajné bryndzové s vypečenou slaninou, ale aj s pečenou klobáskou, ale i s kôprom, smotanou a bryndzou, tvarohom, sladkou i kyslou kapustou, lečom, hubami, ba aj s makom, či exkluzívne špenátové strapačky s panenkou obalenou pancetou a zaliate omáčkou z pravých lesných húb. Šesťčlenná porota, ktorú tvorili okrem miestnych celebrít aj hostia z médií, mala ťažko na duši i na žalúdku, keď „okoštovali“ viac ako 30 vzoriek všakovakých strapačiek, konkrétne halušiek z cesta, pozostávajúceho z väčšej časti zo surových strúhaných zemiakov a múky. Porota cenila aj tradičnosť prípravy, ako bolo toto naše starodávne tradičné jedlo pripravované, či súťažiaci nepoužívali napríklad novodobé pomôcky, ako elektrická strúhačka, či hádzali halušky z lopára alebo ich „rajbali“ cez haluškovač. Ba dokonca aj to si porotcovia „okukli“, či sú v kroji a majú aj šatku na hlave. Osobne môžem dosvedčiť, že elektrické strúhačky sa nepoužívali. Z lopárov sa hádzali halušky do vriacej vody len ojedinele, presnejšie len pre radosť poroty a len súťažné vzorky. Jednak varilo sa také množstvo halušiek, že keby ich boli hádzali z lopárov všetky, ešte aj dnes by sme stáli v rade na halušky vo Veňarci. Jednak im tanečníčky miestneho súboru Rozmarín lopáre rýchlo vyfúkli, aby s nimi mohli zatancovať vtipný Lopárikový tanec.

...

(tre)

Foto: autorka

