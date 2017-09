O pôvode a o hodnotách Kerepešanov

Uverejnené: sobota, 16. september 2017, 05:46

Kerepešania už vyše poldruha desaťročia usporadúvajú svoj medzinárodný národnostný festival každoročne začiatkom septembra.

Tohto roku v rámci neho do série podujatí pribudla ďalšia aktivita, genealogická konferencia. Genealógia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom predkov (rodokmeňu). Na stretnutí v priestoroch miestneho Kultúrneho domu Forrás v mene organizátorov účastníkov privítal a hostí predstavil predseda Slovenskej národnostnej samosprávy v Kerepeši Karol Kiss. V mene vedenia mesta sa prihovoril primátor Tibor Franka, ktorý popri zdôraznení zachovania rôznorodého pôvodu Kerepešanov uviedol aj zaujímavé prirovnanie. Podľa neho Slováci, ktorí sa do Kerepešu prisťahovali začiatkom 18. storočia z Novohradu a z iných stolíc severného Uhorska, boli ako voda, naliata do pohára: voda síce nadobudne tvar pohára, avšak sa z neho nevyleje.

...

Cs. Lampert

Foto: CsL

Pestrý festival v Kerepeši

Celý príspevok si môžete prečítať v 38. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 21. septembra.

Oplatí sa nás predplatiť.