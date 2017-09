Všetky vekové kategórie na javisku v Tardoši

Uverejnené: pondelok, 25. september 2017, 14:12

Všetky vekové kategórie sa prezentovali v predposlednú septembrovú sobotu na Dni tardošských Slovákov.

Po maďarsko-slovenskej bohoslužbe, na ktorej kázal Vdp. Ladislav Kiss-Malý, miestni účastníci a ich hostia z Orosláňu, Síleša a Tatabáne-Bánhidy sa zišli v Kultúrnom dome. Po pozdravných slovách o. i. podpredsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Tomáša Nagya, starostu obce Bélu Csabána a predsedníčky miestnej Slovenskej národnostnej samosprávy Eriky Kissovej Törökovej si obecenstvo mohlo pozrieť pestrý program rôznych kultúrnych skupín. So slovenským programom sa prezentovali škôlkari, ako aj druháci miestnej základnej školy. Slovenským ľudovým piesňam regiónu bol venovaný blok spoločného regionálneho Speváckeho zboru Vérteš-Gereče, ako aj samostatného, miestneho spevokolu Gereče. Tanečný súbor Červený mramor so svojimi rezkými slovenskými tancami z okolia Pešti (Albertirša, Dabaš-Šára a Maglód) naladil prítomných na večerňajší ples, kde to tanca hrala kapela Vértes Express.

…

CsL

Foto: CsL

