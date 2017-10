Halušková sobota v Kondoroši

Uverejnené: štvrtok, 05. október 2017, 11:19

„Dobré halušky vždy zlákajú ľudí von,“ konštatoval starší pán, opierajúc sa o lakeť pri pulte, kde sa podávala káva ranným vtáčatám.

A mal pravdu: keď sme vstúpili do záhradnej miestnosti reštaurácie Slnečný lúč v Kondoroši, mohli sme aj sami zistiť, že dobré halušky tu naozaj udržiavajú komunitu. 30. septembra už po jedenásty raz zorganizovali miestna slovenská samospráva spolu so Spolkom Slovákov v Kondoroši Haluškový deň. Na začiatku ho usporiadali len pre miestnych Slovákov, no z roka na rok sa niesla dobrá správa o Haluškovom dni ďalej a ďalej, takže v tomto roku sa do súťaže vo varení halušiek prihlásilo 18 družstiev, okrem miestnych aj Slováci z viacerých obcí Békešskej župy a hostia z partnerského mesta Tekovské Lužany.

...

(kan)

Foto: autorka

