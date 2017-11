Na páračky do športovej haly v Čemeri

Uverejnené: pondelok, 13. november 2017, 14:46

V sobotu 11. novembra sa Slováci z 11 obcí v Maďarsku stretli v Čemeri, aby spoločne posedeli, pobavili sa, zajedli i popili si, ako kedysi na páračky, či drápačky ako tomu hovoria v niektorých Slovákmi obývaných obciach.

Perie sa napokon nepáralo, ani nedrápalo, lebo 530 ľudí je trochu veľa na takúto činnosť. Ani nebolo ľahké vypátrať po koľký krát sa toto veľkolepé podujatie vôbec konalo, lebo pôvodne ho začali usporadúvať v Cinkote, potom ho po mnoho rokov usporadúvali v Čemeri. Vlani sa prezentovala knižka, preto táto akcia vypadla z kalendára Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina. Ako sme to napokon s predsedom spolku Ondrejom Csabom Aszódim vypočítali, na páračkách sa stretli už po 11. krát a z toho sedemkrát v Čemeri. – Som veľmi vďačný Čemerčanom, menovite Alžbete Szabóovej a starostovi obce Tiborovi Fábrimu, že nám tak veľmi pomáhajú, že sa podujali vybaviť, vykonať, vyriešiť aj také organizačné úkony a také prevádzkové problémy, ktoré by sme bez nich neboli vedeli zvládnuť. Totiž nás je veľa. To znamená, že potrebujeme veľkú plochu. Nemá ju k dispozícii zatiaľ nikto iný a už vôbec nie za takých podmienok, aké nám pripravili. S tým idú ruka v ruke aj také predpisy, ktoré vznikli za ostatný rok. Napríklad musí byť na takejto akcii strážna bezpečnostná služba, lekár, musia dať súhlas požiarnici i organizácia pre zabránenie katastrofám. Som veľmi vďačný, že Čemerčania si zobrali Páračky k srdcu, – povedal predseda spolku Dolina po úspešnom sobotňajšom večere pre Ľudové noviny.

Nikdy som na páračkách nebola, ale na týchto bola zábava ako na svadbe. Pokochali sme sa krásou neviest i ženíchov, pre ktorých vraj už toľko peria napárali, že sa dievky môžu veselo vydávať, majú plné truhlice vankúšov. Mali napečené krásne radostníky, v batôžkoch orechové „batóšky“, aj koláčiky „marhuľky“, makovo-jablkové záviny, aj všelijaké iné dobroty. Do tanca hrali Harťánski trubači. Zábava to bola parádna.

...

-etre-

Foto: autorka

