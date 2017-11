Príbeh ako z rozprávky

Uverejnené: piatok, 17. november 2017, 09:30

Výstava Samuela Čičeľa a stretnutie maturantov

Maturanti Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe, ročník 1954/55 sa po dlhé roky stretávali ako obyčajne: na začiatku skôr pri príležitosti okrúhlych výročí, alebo ako to život zariadil. Po 50. rokoch sa rozhodli, že sa budú stretávať pravidelne, každoročne. Život však aj teraz zasiahol, ich predsavzatie, adekvátne okolnostiam, sa menilo. Pritom pribúdaním rokov, zároveň i starostí (najmä zdravotných) seniori svoje plány realizovali čoraz ťažšie a v posledných dvoch rokoch všetci (ktorí sú ešte medzi nami) už nevyhnutne speli k osemdesiatke svojho života. A to v poriadku ich stretávaní spôsobilo ďalšiu zmenu, nečakaný zvrat. Tak trošku, ako v rozprávke, keď bratia rozpŕchnutí po šírom svete z ničoho nič, sťaby šibnutím čarovného prútika, prežívajú divy. Našich jubilantov pri príležitosti ich 80-ky prekvapil bývalý spolužiak Samuel Čičeľ, každého obdaril vlastnoručne pripravenou, umelecky stvárnenou, do hliny vrytou, víchricami doráňanou „Starou lipou”, pripomínajúcou míňanie času a pominuteľnosť ľudského života, zároveň darčekom s adekvátnym blahoželaním do ďalších desaťročí jubilantov. Správa sa bleskurýchle rozšírila (písali o tom aj Ľudové noviny/Lúč, 2016), budila záujem predovšetkým čabianskych Slovákov (vrátane nášho gymnázia). Vysvitlo, že v osobe autora uvedeného diela objavili plodného a všestranného výtvarníka. Z iniciatívy spolužiaka, vedeckého pracovníka VÚSM na dôchodku Jána Chlebnického Klub slovenských seniorov Čabianskej organizácie Slovákov a Dom slovenskej kultúry rozhodli rýchlo a rázne: z malieb, plastík, medailí a z priemyselno-umeleckých výrobkov S. Čičeľa usporiadajú v Dome kultúry výstavu spojenú so stretnutím jeho spolužiakov – jubilantov, bývalých maturantov.

...

Michal Hrivnák

Foto: autor

