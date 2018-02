Uverejnené: sobota, 03. február 2018, 05:50

Výstava pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky v SI

Vedeli ste, čo všetko je spojené so Slovenskom? Napríklad, že firmu Eset, jednu z najväčších na svete v oblasti informačnej bezpečnosti, založili Slováci? Alebo, že nad mostom cez rieku Dunaj v Bratislave je lietajúci tanier alebo ako ho medzinárodne nazývame UFO?

V Slovenskom inštitúte v Budapešti 30. januára privítala hostí riaditeľka Ildikó Siposová na vernisáži projektu pod názvom Did you know? This is Slovakia, v rámci ktorého predstavili jedinečnosti Slovenska z pohľadu histórie a súčasnosti, ktoré sú spracované vo forme krátkych príbehov na 42 tablách.

-etr-

Foto: autorka

