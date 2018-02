Nízkotučný život je veľká zábava

Uverejnené: pondelok, 05. február 2018, 15:24

Uplynulý piatok a sobotu, presnejšie 2. a 3. februára večer, sme sa mohli tešiť novej premiére amatérskej zložky slovenského divadelného súboru Vertigo.

Na scéne Srbského divadla v Budapešti ožila komédia Viliama Klimáčka Nízkotučný život. Ktorí sme to videli, doslova sme od smiechu priberali. Kto neverí a ani sa nevie chytiť za tuky, nezaslúži si ani jeden obložený chlebíček. Neviem, koľko sme ich na recepcii po premiére „spráskali“, všetky boli vynikajúce. Práve také, aká výborná bola nálada na predstavení teraz už z každého aspektu dospelého, veru 21 ročného, súboru pod vedením Daniely Onodiovej. Samozrejme, ak niekto mal nutkanie, už na recepcii, medzi dvoma sústami, sme sa mohli aj zamyslieť. Vôbec nie je na smiech, ak sa niekto prejedá, vyjedá stánky s občerstvením, na pracovisku, hoci aj v parlamente, v jednom kuse niečo žuje, aby to potom všetko vyvrátil a k zvýšeniu sebavedomia potrebuje zhadzovať. Ba ani to, že cvičiteľka, ktorá je mimochodom slobodná matka a má doma dieťa vykŕmené na prasiatko, a predsa... Bolo oslobodzujúco smiešne, ako si plnoštíhle herečky strieľali samé zo seba, využívali situačnú komiku a reagovali na podpichovanie „čertovsky zmaľovaného“ vnútorného ja. Režijne na inscenácii spolupracoval Jozef Krasula a postavy stvárnili Miroslava Kovácsová, Iveta Nagyová, Ildika Záluská, Dominika Čuliová a Csaba Lampert.

E. Trenková

Foto: autorka

