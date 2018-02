V Kerepeši sa zabíjalo

Uverejnené: pondelok, 12. február 2018, 13:23

Ešte než by si niekto myslel, že sme sa dali na publikovanie správ z „čiernej“ kroniky, uvádzame na správnu mieru: v Kerepeši sa 10. februára zabíjala sviňa.

A to nielen tak obyčajne, ale v duchu slovenských tradícií. Teda svinku po zapichnutí opálili slamou, rozkrájali na rôzne účely a patrične cieľom uvarili, pomleli, naplnili do čriev a uvarili, vychladili a upiekli. Z toho boli hurky či jaternice a krvavničky. Alebo za surova pomleli, naplnili a upiekli alebo poslali do udiarne. A to všetko v mužskej sekcii pod vedením predsedu Slovenskej samosprávy Karola Kissa a odborným výkonom mäsiara Františka Huttera medzi šiestou ráno a poludňajším zvonením. Ženská sekcia „nabehla“ okolo desiatej, po „fríštutku“ postavili do kotla na polievku, potom na plnenú kapustu a o štvrtej popoludní sa večeralo. Parádne! Viac si prečítate v našich novinách, ak máte predplatené.

Foto: autorka

