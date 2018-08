Národnostný a obecný deň v Alkári

Uverejnené: štvrtok, 09. august 2018, 13:03

Alkár je najvyššie položená obec v Maďarsku. Preto je bezpochyby platné, že je to aj najvyššie umiestnená Slovákmi obývaná dedinka na území Maďarska.

Učupená je v horách Hornej Matry vo výške 800 metrov nad morom. Keď sa obyvatelia krajiny v tomto naozajstnom tropickom lete varili „vo vlastnej šťave“ najskôr niekde pri vode od Balatonu až po najbližšiu fontánu, sa 4. augusta konal v obci s jedinečnou alpskou mikroklímou národnostný a zároveň aj obecný deň. Mimochodom najmladšia časť obce je Alkár, kedysi nazývaná Pätidomky, po nej je pomenovaná aj celá skupina osád (Horná Huta, Fiškalitášhuta, Alkár, Galyatető, Fallóskút, Bagolyirtás) patriacich do jediného územného celku, tu sa nachádzajú najdôležitejšie verejné inštitúcie ako starostovský úrad, škola, škôlka, pošta, ordinácia lekára, lekáreň a obchod s potravinami. Obec má však niekoľko rarít. Okrem toho, že je najvyššie položená, má napríklad národnostnú školu spravovanú slovenskou národnostnou samosprávou, s ktorou sa tohto roku rozlúčila ôsma trieda s jedným žiakom. Na telocvik chodia na lyžiarsku dráhu, pričom si môžu vybrať z 9 lyžiarskych dráh rôznej náročnosti. Do Budapešti to majú len 110 kilometrov. V Alkári, keď niekto ide na vzduch, tak sa zaručene nadýcha čerstvého, liečivého vzduchu. V tomto prostredí bolo v Slovenský deň v obci a Dni obce necelých 26° Celzia, kdekoľvek v krajine bolo minimálne o desať viac. Už aj preto sa oplatilo byť v túto sobotu v Alkári, aj dopoludnia, aj popoludní.

...

Erika Trenková

Foto: autorka

