XX. Jánošíkov dukát a Červený mramor

Uverejnené: piatok, 24. august 2018, 09:01

Medzinárodný festival slovenského folklóru v Rožnove pod Radhoštěm

Počas prvého augustového víkendu sa na východnej Morave, v mestečku Rožnov pod Radhoštěm, v priestoroch Valašského múzea v prírode konal jubilejný, už XX. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru. Mimochodom, počas týchto horúcich dní sa tu konal aj XVIII. ročník majstrovstiev Valašského kráľovstva v mútení masla, ale o tom niekedy inokedy, lebo v tomto zápolení sme nemali svojho zástupcu. Zato na medzinárodnom festivale sme mali svojich. Slovákov v Maďarsku zastupoval Červený mramor z Tardoša. Tanečníci jedného z našich najstarších folklórnych súborov vystupovali na viacerých javiskách festivalu a aj v nebývalých horúčavách to zvládli vynikajúco. Na ostatnej porade vedúcich súborov na záver podujatia hlavný organizátor renomovaného festivalu Vlastimil Fabišík údajne povedal, že Tardošania boli zlatým klincom programu. Musela to byť pravda, lebo súbor dostal pozvanie na ďalší medzinárodný festival s budúcoročným termínom, do Zlína.

...

Erika Trenková

Foto: Laura Benčiková

