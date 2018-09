Slovenský škovránok v Poľnom Berinčoku

Uverejnené: pondelok, 03. september 2018, 13:21

V Poľnom Berinčoku sa 1. septembra stretli slovenské súbory ľudovej piesne dolnozemského regiónu, aby zabojovali o kvalifikačné ocenenie Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Slovenský škovránok.

Porota v zložení Zuzana Hollósyová, predseda poroty István Alföldy-Boruss a Juraj Matiáš udelila okrem množstva zlatých plakiet a keramických diplomov so škovránkom aj dve zlaté kvalifikačné ocenia Maďarského združenia hudieb a spevokolov (KÓTA). Hostí v mene domácich privítala Júlia Borgulová. Ako povedala predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková bez zanietených vedúcich a bez spevu chtivých členov by takéto kvalitné súbory nemohli existovať. Keby nie Zväzu Slovákov v Maďarsku, nemal by kto zorganizovať takéto srdečné a nadšené podujatia, na ktorých vysvitli skvelé schopnosti jednotlivých kolektívov. Prehliadky usporadúva Zväz od začiatku rokov dvetisíc a počas týchto rokov sa kvalita účastníkov prehliadky neustále zlepšuje. Spevácke a hudobné formácie stredo- a severomaďarských regiónov sa stretnú 22. septembra v Sédi.

Foto: autorka

