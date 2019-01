Oslavy maďarskej kultúry so Slovákmi

Uverejnené: štvrtok, 24. január 2019, 10:39

Ruda Fraňa pasovali za rytiera, čabačudské deti odmenili Pohárom dedičstva

„Čím by bola vaša kultúra bez našej?“ – kladú si neraz vyčítavé, v podstate hanlivo a prozaicky primitívne myslené kvázi básnické otázky niektorí nežičliví predstavitelia našich stredoeurópskych, postuhorských národov či národností. Pritom po minimálne niekoľko storočnom (ak už nie tisícročnom), miliónmi viditeľných a neviditeľných spojiviek poprepletanom dobrovoľnom a občas aj nútenom, nielen tak vedľa seba, ale skutočne a doslova spoločnom, súžití v tejto odjakživa mnohonárodnostnej Karpatskej kotline už aj prísne vymedzovanie onoho „vaše“ a „naše“ sa ukazuje nielen zbytočným, ale aj nemožným. Navyše, ak sme nadostač kultúrni, tak potom najmä v kultúrnej oblasti si jednoducho nemáme navzájom čo vyčítať, nemáme prečo jeden druhého urážať. Uvedomujem si pritom, že dnešná šialená doba každodenných neistôt a slovných útokov, obrán a sebazaprení nijako nežičí multikultúrnym, interetnickým snaženiam a politickej korektnosti, ale zato predsa... Zdravý rozum a úprimná srdečnosť ako normálnosť by sa občas mali dostať na povrch. Mali by sme teda byť aspoň chvíľami dostatočne múdri na to, aby sme to celé očistili od nánosov, otočili správnym smerom. Povedzme tým, že sa vžijeme do kože toho druhého. V takomto prípade aj tá spomínaná otázka „Čím by bola vaša kultúra bez našej?“ sa takmer automaticky zmení na sebaironické vzdychnutie: „Čím by bola naša kultúra bez vašej?“

Podobné myšlienky mi prechádzali hlavou v predposlednú sobotu v Budapešti, keď som sa nestačil čudovať, koľko je tu Slovákov. Nie o to mi ide, že by nás v hlavnom meste Maďarska /Uhorska/ nebolo /bývalo/ dosť, ale veď tentoraz som prijal pozvanie nie na našu slovenskú národnostnú akciu, ale na vyslovene maďarské podujatie, a to ani nie hocijaké, na XXIII. Galaprogram Dňa maďarskej kultúry.

...

Imrich Fuhl

Foto: autor

