Slovenský fašiangový bál v Orosláni

Oroslánska slovenská národnostná samospráva usporiadala v sobotu 26. januára 22. Slovenský batôžkový fašiangový bál, na ktorý sa tešia obyvatelia mesta bez ohľadu na národnú príslušnosť už viac ako dve desaťročia.

V najpriestornejšej sále mesta, na oroslánskom Gymnáziu a Odbornej strednej škole B. Hamvasa v kultúrnom programe vystúpila Mládežnícka dychová skupina Krídlovka pod taktovkou Šimona Očkaia, Spevácka skupina Vérteš – Gereče, na harmonike hral Viliam Urbanič, a miestna spevácko-tanečná skupina Brána. Ctených hostí zo spriatelených obcí a miest Kozárovce a Šaľa, ako aj primátora mesta Orosláň Zoltána Lazóka ženy nielen pozvali do tanca, ale aj obdarili nádherným koláčom. Do tanca hrala, ako už po mnohý raz, skupina Santovská nálada pod vedením Jozefa Széplakiho. Na slovenskú muziku sa zabávalo takmer tristo hostí skoro do rána.

Foto: autorka

