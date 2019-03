Premiéra v Budapešti v réžii slovenského režiséra Martina Čičváka

Uverejnené: sobota, 23. marec 2019, 06:03

Na Veľkej okružnej v Budapešti sa nachádza jedno z najvýznamnejších veľkých divadiel hlavného mesta Maďarska, Vígszínház.

Jeho vyparádená budova vyrástla za jediný rok v roku 1896. Keď máte cestu okolo, určite zbadáte, že po oboch stranách vchodu 122-ročného dramatického stánku sú obrovské plagáty s ponukou na premiérové predstavenia. Na jednom z nich nás pozývajú na predstavenie Johna Cassavetesa Premiéra. Réžia Martin Čičvák. V hlavnej role osobnosti maďarskej divadelnej scény, Enikő Eszenyiová, Géza D. Hegedűs, Enikő Börcsöková, Gábor Hevér a ďalší. So slovenským režisérom, pôvodom z Košíc, ktorý vyštudoval divadelnú réžiu na Janáčkovej divadelnej akadémii v Brne a v Londýne na Dartington College of Arts, a v súčasnosti žije v Prahe. Od roku 2000 jeho domovským divadlom v Prahe je Činoherný klub. Pravidelne režíruje v bratislavskom divadle Aréna, jednu inscenáciu v pražskom Divadle na Vinohradoch, ba ročne jedno predstavenie niekde inde v Európe. Do Košíc sa na divadelnú scénu vrátil ako autor, koncom januára uviedli na scénu jeho hru Urna na prázdnom javisku. Niekoľko dní pred premiérou Premiéry sme sa rozprávali v divadle Vígszínház v Budapešti. O divadle, o Premiére, o hercoch, o tom, ako miluje svoju prácu, ktorá je preňho aj koníčkom, o tom, že v Budapešti skoro chodil spať a nemal čas vychutnávať si mesto a jeho divadlá, o tom, že leto trávi so svojimi deťmi a svoje vysnívané diela aj zrealizuje.

– Podľa toho, koľko režijných prác máte na svojom konte, sa nazdávam, že ste neustále na ceste.

...

Inscenáciu divadla Vígszínház Premiéra budú opäť hrať 29. marca, 3. a 4. apríla. Aj ďalšie termíny sú na programe. Premiéra v réžii Martina Čičváka.

Erika Trenková

Foto: autorka

Celý rozhovor si môžete prečítať v 13. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 28. marca.

Oplatí sa nás predplatiť.