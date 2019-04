O Konferencii vedúcich slovenských národopisných zbierok

Uverejnené: piatok, 19. apríl 2019, 06:10

Dejiskom 19. ročníka celoštátnej konferencie Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) pre vedúcich národopisných zbierok sa tentoraz stali Terany.

V mene organizátorov v budove miestneho cirkevného zboru účastníkov privítala riaditeľka ÚKSM Katarína Király. Vo svojom príhovore žartovne poznamenala, že prednedávnom sa udialo valné zhromaždenie Zväzu maďarských oblastných domov, ktoré sa zišlo po 16. krát, a pokiaľ ide o to, koľký krát usporiadajú Deň oblastných domov, ešte stále sú ďaleko za Slovákmi v Maďarsku. „Naše stretnutia nie sú o tom, že si sadneme do jednej miestnosti a rozprávame sa, či počúvame prednášky múdrych ľudí. My navštívime spoločenstvo, pozrieme sa na to, ako sa starajú o hmotné kultúrne dedičstvo. V poslednom období nás zaujímajú predovšetkým etnografické zbierky, ako ich vedia naplniť životom, muzeálnu zbierku vytvoriť tak, aby sa zhmotnila pred návštevníkmi,“ povedala riaditeľka a ozrejmila prečo ich voľba padla na túto novohradskú obec.

...

AR

Foto: autor

Podporovateľmi konferencie boli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Správa fondov Gábora Bethlena.