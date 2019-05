Šárske „Rozmaríny“ oslávili významný míľnik

Uverejnené: piatok, 03. máj 2019, 08:10

Dátum 27. apríl bude pre Šáranov dozaista nezabudnuteľný. Priestory Pútnického a osvetového strediska v mestskej časti Dabaša poskytli ideálne zázemie na uskutočnenie Prvého jarného festivalu, na ktorom oslavoval miestny spevácky súbor Rozmarín 20. výročie svojho založenia.

Samotný názov podujatia vo mne evokoval hneď niekoľko otázok – keďže jar sa spája každému s niečím iným –, na ktoré som počas cesty hromadnou dopravou hľadal odpovede. Najnaliehavejšia bola téma znižujúceho sa výskytu chrústov obyčajných, ktoré majú troj-, štvorročný vývin a mali by v tomto období vyliezať zo svojich kukiel. Pamätám si, že ako deti sme ich oduševnene kládli do dlhých vlasov dievčat, ale aj to, keď v súmraku poriadne obmedzovali a sťažovali pobyt vo voľnej prírode. Pred niekoľkými rokmi sme „vzlety“ týchto škodcov mohli pokojne pomenovať aj ako „inváziu“, v poslednej dobe, podobne ako mnohé bytosti dnešného rýchleho sveta, ani ja som im nevenoval dostatok pozornosti.

...

AR

Foto: autor

