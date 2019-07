Hody s nemeckým a slovenským kultúrnym programom

Uverejnené: piatok, 05. júl 2019, 08:14

Starobudínske hody sú už takmer tri storočia najväčším ľudovým sviatkom tejto časti nášho hlavného mesta, ktorý sa viaže k cirkevným hodom Kostola svätého Petra a Pavla.

Pochopiteľne, terajší priebeh hodov sa vo veľkom líši od tých dávnych starobudínskych veselíc, ale ich charakteristické, základné rysy sa zachovali dodnes. Ani na terajších hodoch nemôže chýbať napríklad nedeľná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla pri budínskom predmostí Árpádovho mosta. Kedysi ešte aj z Nemecka húfom sa valili príbuzní do Starého Budína, aby mohli byť účastníkmi najveselších tradičných zábav a aby pri najbohatšie prestretých hodových stoloch v roku jedli a pili tradičné starobudínske švábske jedlá a znamenité víno až do presýtenia. Tieto starobudínske hody teda nie náhodou nazývali miestni občania „Kirschen Kiritog”, čiže čerešňovými hodmi, lebo k 29. júnu, ku dňu Petra a Pavla boli čerešne vždy už celkom zrelé, ba až počerné a piekli z nich záviny. Starobudínske hody sa pochopiteľne dostali aj do literatúry. Známy starobudínsky labužník, klasik maďarskej literatúry Gyula Krúdy v jednej svojej poviedke písal o tom, že počas starobudínskych hodov „…od toho prevelikého množstva kačacích a husacích čriev, ktoré sa v takýto čas dostali do Dunaja, nemohli premávať lode s propelermi.” Druhý známy starobudínsky občan, spisovateľ Lajos Hollós Korvin venoval zväzok poviedok tejto udalosti pod titulom Starobudínske hody. On zvýrazňoval predovšetkým ráz ľudovej veselice hodov.

Kto v nedeľu, 30. júna tohto roku, zavítal na Hlavné námestie Starého Budína, sa aj sám mohol presvedčiť, že starobudínske hody po niekoľko desaťročnej prestávke i v súčasnosti sú najväčším sviatkom starobudínskych občanov.

(bárkányi)

Foto: András Horti

