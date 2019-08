Rozšíria Dedinský dom v Sudiciach?

Uverejnené: pondelok, 26. august 2019, 14:30

V poslednom období sa väčšina obcí v Maďarsku snaží zviditeľniť tak, že siahne po hmotnom alebo nehmotnom kultúrnom dedičstve predkov s vierou rozprúdenia turistického ruchu.

Oprášenie týchto polozabudnutých reálií sa v mnohých prípadoch končí úspechom, lebo ľudia z mesta bažia po dedinskej atmosfére so všetkým, čo im ponúka. Nedávno napríklad v mestskej časti Pastuchova (Pásztó), v Mátrakeresztesi na pamiatku tradične vyrobených varešiek zriadili Oblastný dom, ktorého slávnostné odovzdanie bolo 11. augusta. Miestni by chceli dosiahnuť, aby sa tieto v kuchyni nenahraditeľné predmety stali „nógrádikumom“, teda boli zapísané do zoznamu hmotného kultúrneho dedičstva Novohradskej župy a zriadili im múzeum. Spomenuté snahy o rast návštevnosti obcí nie sú ojedinelým prípadom, niekde začínajú, a podaktorí už rozširujú existujúcu expozíciu.

...

AR

Foto: László Faludi

