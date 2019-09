Tristodvadsať rokov Slovákov v Číve

Uverejnené: streda, 18. september 2019, 09:48

Sériou podujatí oslávili v Číve pod pilíšskymi kopcami 320 rokov od príchodu Slovákov a založenia obce.

Jubileum si pripomínali od piatku do nedele, od 13. do 15. septembra 2019. V piatok nielen slávnostne odovzdali zrekonštruovaný Osvetový dom Bélu Kálmánfiho, ale aj Slovenská národnostná samospráva prezentovala svoju 25-ročnú záslužnú činnosť. V sobotu dopoludnia prebiehali programy v Oblastnom dome, popri ďalších bolo zábavné preobliekanie sa do čívskych ľudových odevov a fotografovanie sa. Popoludní od Pamätníka príchodu Slovákov do Čívu, Kameňa predkov, ku ktorému položili vence vďaky predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, starostka obce Bernadeta Kostková Rokolyová, členka VZ CSSM Mária Nagyová, aj predsedníčka slovenského voleného zboru obce Mária Voderacká, sa pohol cez dedinu krojovaný sprievod vedený členmi pomyslených prvých 16-tich slovenských rodín, osídlivších vyľudnené územia po vytlačení Turkov. V sobotu podvečer oslavy pokračovali kultúrnym galaprogramom, počas ktorého vystupovali miestne súbory, ženský spevácky zbor, desaťročný folklórny súbor Trnka i Klub dôchodcov. Radosť priniesol aj Ženský hlas z Čuváru. Sériu osláv ukončili v Číve slávnostnou nedeľnou omšou.

Foto: autorka

