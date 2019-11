Furmička zabojuje vo veľkolepej šou Zem spieva

Uverejnené: sobota, 23. november 2019, 06:07

V septembri odštartoval dvoma kastingami a jedným videokastingom pre krajanov výber 63 účastníkov veľkolepej šou slovenského verejnoprávneho rozhlasu a televízie (RTVS) Zem spieva.

Spomedzi slovenských folklórnych súborov v Maďarsku sa do súťaže prihlásila Slovenská rodinka z Mlynkov a čemerský folklórny spolok Furmička. Porotou vybraní speváci, tanečníci a muzikanti sa stretnú pred publikom na semifinálových kolách začiatkom roku 2020. Hoci sa až 29. novembra dozvieme mená prvých súťažiacich v štúdiu RTVS, no už vieme, že najviac interpretov ľudovej hudby sa prihlásilo do kategórie spev a najpopulárnejší nástroj muzikantov bola na prvom kastingu v Martine heligónka.

...

E. Trenková

Foto: autorka

