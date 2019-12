Pohľad do súčasnej slovenskej kinematografie

Uverejnené: sobota, 14. december 2019, 05:40

Slovenské divadlo Vertigo aj v tomto roku usporiadalo populárnu prehliadku slovenských filmov a filmový seminár. V dňoch 18.-20. novembra tí, ktorí zavítali do kina Cirko Gejzír v Budapešti, sa mohli tešiť už po 27. raz na nové slovenské filmy. Milovníci slovenskej kinematografie si prišli na svoje aj v Segedíne, v Kine Grand Café 9. a 16.-17. decembra, kde bola podobná ponuka.

Z nových slovenských hraných, dokumentárnych a študentských filmov si mohli vybrať tí, ktorí prišli v polovici novembra do kina Cirko Gejzír, ktoré už po druhý raz hostilo obľúbenú prehliadku a seminár. Podujatie sa niekoľko rokov konalo v Slovenskom inštitúte v Budapešti, no po zúžení jeho priestorov v roku 2014 organizátori museli nájsť iné riešenie – ale naďalej, každý rok sa tu realizuje aspoň jedno premietanie. Ťažkosti pribúdajú aj pri získavaní práv na premietanie, v čom pomohol aj tohto roku SIB, povedala hlavná organizátorka seminára, riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová. Napriek všetkým problémom okolo organizovania, na otváraní prehliadky zdôraznila, že je vždy pre ňu radosťou byť tu a otvoriť ďalší ročník. Vyzdvihla, že vždy sa snažia priniesť do Budapešti nové slovenské filmy, ktorými sa tunajšie publikum ešte nestretlo, no v tomto roku z piatich hraných filmov, ktoré boli v ponuke, štyri už mali premiéru v maďarskom hlavnom meste v uplynulých mesiacoch. To ale neodradilo divákov – sála sa naplnila na skoro každom premietaní, a podľa zvykov tam sedeli aj študenti čabianskeho a budapeštianskeho slovenského gymnázia.

Filmovú prehliadku a seminár aj v tomto roku viedli generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký, estetik Peter Michalovič a scenárista, dekan Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení Ondrej Šulaj, ktorý pomáha maďarským divákom zorientovať sa v slovenských filmoch už 26 rokov.

...

(kan)

Foto: autorka/Laura Benčiková

