Ocenenie pre šársky Rozmarín

Uverejnené: piatok, 07. február 2020, 05:21

„V roku 2003 získali zlatú klasifikáciu na súťaži Celoštátneho združenia speváckych zborov, o tri roky neskôr bronz v Tatabáni. V roku 2008 sa členovia opäť tešili zlatému umiestneniu. Tiež v tom čase získala ich produkcia s názvom Šárska svadba cenu Kultúrne podujatie roka v Dabaši. Spevácky súbor je aj hrdým nositeľom ocenenia Pro Urbe mesta Dabaš,“ znela laudácia speváckeho súboru Rozmarín, ktorú prečítal dabašský mestský poslanec Ladislav Feldman v Kultúrnom stredisku L. Kossutha v Dabaši pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry.

Tu sa 23. januára uskutočnilo odovzdávanie Ceny Evy Karacsovej Takácsovej za kultúru v Dabaši. Vyznamenanie vedenie mesta udeľuje od roku 1999 jednotlivcom a kolektívom, ktorí svojou prácou alebo činnosťou obohacujú kultúrny svet tohto pripeštianskeho mestečka.

...

AR

Foto: Eva Černáková

Celý príspevok si môžete prečítať v 7. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 13. februára.

Oplatí sa nás predplatiť.

Eva Karacsová sa narodila 10. marca 1780. Jej otec bol protestantským kňazom. Detstvo prežila vo Vacove, potom sa rodina presťahovala do Gyónu, kde žila 14 rokov. Po smrti otca sa starala o svoju matku a troch súrodencov. Mala len 17 rokov. Prala, šila, šľachtičné učila vyšívať a ako chyžná pracovala na panstve, ktoré ju pokladalo za rovnocennú. Na jednom večierku sa stretla s budúcim manželom Františkom Karacsom. Spolu mali 9 detí, ale len 5 dospelo. Rodina sa presťahovala do Pešti. Bola oduševneným patrónom maďarskej literatúry a divadelníctva, poskytovala zadarmo ubytovanie talentovaným mladým ľuďom, ktorí prišli do Pešti. Eva Takácsová písala okrem kritík aj na iné témy. Jej práce vyšli v roku 1829 v dvoch zväzkoch. Pre svoj ťažký súkromný údel však s publikačnou činnosťou prestala. Zomrela 19. októbra 1845.