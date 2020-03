Aj v Čabe sa rozlúčili so zimou

Uverejnené: štvrtok, 05. marec 2020, 13:33

V Békešskej Čabe nebol 29. február výnimočný iba tým, že takých dní je iba každý štvrtý rok, ale v tento deň tu usporiadali aj tradičný Slovenský batôžkový bál.

Ako na to poukázal aj predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik vo svojom uvítacom prejave, bol to vlastne aj posledným dňom zimy, a tým pádom príležitosť môžeme nazvať aj oslavou jari. Po kultúrnom programe, ktorý poskytli členovia miestneho citarového súboru Strapce a tanečníci amatérskej zložky Spolku spoločenského tanca v Békešskej Čabe, nasledoval obľúbený, pestrý a veselý maškarný sprievod. Samozrejme, nemohlo chýbať ani losovanie tomboly s cennými výhrami. Čabianski Slováci a ich priatelia z blízkych, Slovákmi obývaných obcí sa takto spoločne stretli na slovenskom bále už po 46. raz. Dejiskom stretnutia už viacero rokov je slávnostná sieň Gymnázia Gyulu Andrássyho. Do tanca im hrali István Lustyik a Csaba Zsótér.

(kan)

Foto: autorka