Konferenciu vedúcich oblastných domov odložia

Mimoriadna situácia v Európe, teda aj v Maďarsku ovplyvňuje život všetkých našich inštitúcií. Preto sme požiadali o rozhovor riaditeľku Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, aby informovala našich čitateľov o chode, či režime prevádzkovania regionálnych oblastných domov a jednej národopisnej zbierky, ktoré patria do správy Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), za súčasných okolností. Katarína Király okrem iného povedala, že regionálne podujatia sa konať nebudú. V práci, ktorá sa dá vykonávať „za stolom”, pokračuje. A tiež, že veľa závisí od vedúcich krúžkov, ktoré fungujú v oblastných domoch.

– Inštitúcie CSSM na odporúčanie vedúceho úradu nášho najvyššieho voleného zboru by mali prejsť na režim práce z domu. Ako postupujú naše regionálne kultúrne strediská či národopisné zbierky?

– V zmysle platných predpisov a odporúčaní je dovolené ďalej fungovať, lebo na mnohých miestach sú také, ktorých aktivity sa týkajú len piatich – šiestich ľudí. Rozhodnutie však závisí od vedúcich skupín, ktorí dostali možnosť uvážiť, či chcú pokračovať v práci krúžkov alebo nie. Požiadali sme ich, aby sa dohodli v uzavretom kruhu skupiny, či sa stretnú, či budú mať krúžok a aby o tom vždy informovali vedúceho regionálneho strediska. Totiž napríklad musíme občas zakúriť a podobne. V Mlynkoch v Slovenskom dome malo byť jedno rodinné podujatie, ktoré však zrušili. Všetky naše regionálne podujatia sú buď odložené na neskorší termín, alebo sa ani nekonajú. Takže odpadne aj celoštátne stretnutie vedúcich oblastných domov a národopisných zbierok, ktoré sa malo konať 18. apríla. Táto konferencia bude odložená na jeseň. Asi na október. Čakám odpoveď od generálneho riaditeľa zo skanzenu, aký termín nám dajú.

– Aké krúžky sa konajú v regionálnych centrách?

– Sú to jazykové krúžky, stretajú sa výšivkárky a tiež spevokoly.

– Predpokladáme, že členovia menších spolkov pestovania ľudových tradícií sa aj naďalej stretajú a tieto aktivity pokračujú.

– S veľkou pravdepodobnosťou áno. V liste som sa obrátila na organizátorov a požiadala som ich, aby vo svojom úzkom kruhu, sami rozhodli, či sa potrebujú ďalej pravidelne stretať.

Zatiaľ nemáme informácie o ochorení zo žiadneho regiónu

– Máme zvesti o jednotlivých regiónoch? Všetci sú zdraví? Veľa príslušníkov našej národnosti patrí do vekovo vyššej skupiny...

– Zo žiadneho regiónu sme nedostali správu, že by bol niekto chorý, ani o tom, že sú problémy.

– Ako často spolu hovoríte?

– Najmä si píšeme, hoci teraz mi všetci volajú vo veci našej celoštátnej konferencie. Preto sme rozhodli o online zasadnutí vedúcich regionálnych kultúrnych stredísk pomocou elektronických, internetových prostriedkov, ktoré sa uskutoční 6. apríla. Je potrebné, aby sme sa dohodli, ako budeme postupovať v prípade rozpracovaných projektov. Tie je nutné dotiahnuť. Budeme mať tábor, aj ďalšie podujatia, a pripravujeme aj Deň Slovákov v Maďarsku. Naše najvýznamnejšie podujatie má byť v júli, preto musíme všetko pripraviť tak, aby sa mohlo uskutočniť. Ak sa oddiali, alebo odpadne, aj tak musíme teraz počítať s tým, že sa bude diať, musíme byť pripravení.

– Čo sa stane, ak sa v októbri nebude môcť uskutočniť celoštátna konferencia?

– Budeme musieť peniaze, ktoré máme na tieto účely k dispozícii, použiť na iné ciele. Pomôžeme tam, kde to bude potrebné. Z ministerstva sme dostali informáciu, v zmysle ktorej môžeme tieto zdroje použiť aj na iné aktivity, len musíme požiadať o súhlas. Beztak si však myslím, že v momentálnej situácii sa môže stať, že tie financie budú použité na úplne iné ciele, než ktoré chceme zrealizovať my, v kruhu národnostnej kultúry.

– Môže sa stať, že tieto dotácie vzhľadom na súčasnú ťažkú dobu, stopnú?

– Zatiaľ máme nahlásiť, či naše plánované projekty sa môžu uskutočniť aj v inom termíne, alebo chceme dotácie použiť na iné ciele. Jedine nehnuteľnosti a rôzne veci nemôžeme nakupovať z týchto peňazí. V nejednom prípade by boli tie peniaze potrebné napríklad na financovanie režijných nákladov, ktoré sú neustále, aj keď sa nekonajú v našich regionálnych strediskách podujatia. Ministerstvo nás informovalo, že tábory môžeme usporiadať. To teraz závisí od toho, či rodičia dovolia, aby sa ich deti zúčastnili tábora, či na to bude možnosť, lebo nepredĺžia školský rok. Naše tábory nie sú mnohopočetné. Zúčastňuje sa ich najviac 25 – 30 detí, viac ich ani neberieme, takže na to sme dostali súhlas rezortu. Pokiaľ deti prídu, nič nám nestojí v ceste. Vlastné veľké podujatia zatiaľ neplánujeme. Momentálne je otázne aj to, kedy bude, ako bude Deň Slovákov v Maďarsku. V súčasnosti pracujeme na takých témach, ktoré by sme robili na pracovisku za svojimi písacími stolmi. Len písací stôl je doma. Konkrétne pripravujeme ďalšiu publikáciu. Regionálne kultúrne stredisko pripeštianskych Slovákov v Ečeri finančne podporuje knižku, ktorú chystá Slovenská samospráva Veľkej Tarče a bude to Zbierka piesní z Veľkej Tarče. Ja pomáham z odborného hľadiska. Okrem toho „papierovačky“ sa tiež dajú vybaviť od stola, hoci aj z domu.

Foto: archív ĽN

