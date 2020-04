Dekréty o dotáciách pre oblastné domy

Uverejnené: štvrtok, 02. apríl 2020, 17:34

V druhej polovici marca sa malo v obci neďaleko Budapešti, v Budajenő konať stretnutie vedúcich národnostných oblastných domov z celého Maďarska.

Spomedzi vedúcich slovenských oblastných domov na stretnutie, kde mali za slávnostných okolností prevziať od štátneho tajomníka zodpovedného za cirkevné a národnostné vzťahy Úradu predsedu vlády Miklósa Soltésza dekréty o prisúdených dotáciách, dostali pozvanie predstavitelia 13 obcí obývaných Slovákmi, Gerendáša, Békešskej Čaby, Alkáru, Ečeru, Orosláňu, Čemera, Níže, Slovenského Komlóša, Medešu, Čívu, Répašskej Huty, Sudíc a Jášču (na fotografii). Okrem dotovaných sa mali podujatia zúčastniť členovia Folklórneho spolku Furmička z Čemeru, aby svojím vystúpením potešili všetkých prítomných. Hoci ešte niekoľko dní pred akciou sa zdalo, že sa uskutoční, veď mala byť pod holým nebom a za prítomnosti asi 50 ľudí, v poslednej chvíli padlo rozhodnutie stretnutie odvolať. Pandémia koronavírusu vyžaduje obete aj takého druhu, ako je rušenie takmer masových podujatí s odovzdávaním dekrétov s prísľubom finančných dotácií na zveľaďovanie oblastných domov. Otázka, či je 50 ľudí kritická masa, to sa na základe animácií o sile vírusu COVID-19 sa dá jednoznačne zodpovedať pozitívne. Vedúci oblastných domov, ktorým mali byť dekréty prisúdené, menej pozitívne hodnotia fakt, či majú ešte veriť, že očakávané financie dostanú. Opätovne musia zasielať potrebné dokumenty, vrátane podpisového vzoru, na jeho získanie musia sedieť aj hodinu v notárskej kancelárii, síce s časenkou, ale za prítomnosti ďalších desiatich ľudí v malom priestore. To už kritická masa môže byť, veď zovšadiaľ sa na „spotrebiteľa“ médií valí výzva Zostaň doma. Žiadateľ sa ocitol mimo domova, medzi ľuďmi bez ochranného odevu alebo iných ochranných prostriedkov. Sú to sťažené podmienky, ale predsedovia slovenských národnostných samospráv sa v záujme získania dotácií, pre podpis zmluvy, sa nedajú zastaviť.

13 slovenských samospráv má prísľub dotácie

My sme zistili, ktoré volené zbory figurujú na zozname prisúdených dotácií a niektorých čakateľov sme sa opýtali, o akú sumu žiadali, na aké účely a čo vedia, koľko peňazí by im malo byť prevedených.

„My sme žiadali peniaze na kúpu a rekonštrukciu Slovenského domu,“ povedala predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Répašskej Hute Judita Lénártová Orliczká. „Okrem toho sme chceli ešte dať do poriadku kalváriu so štáciami. Vzhľadom na to, že sme dostali prísľub len na 60% požadovanej sumy, budeme musieť hľadať iné zdroje, iné možnosti. Na opravu kalvárie by sme potrebovali 5 miliónov. Takže teraz nastala situácia, že zvoláme obyvateľov a spoločne urobíme, čo vieme a môžeme. Priložíme vlastnú ruku k dielu. Svojpomocne. Chceme však zrealizovať, čo sme si naplánovali. Pôvodne som požiadala o 20 miliónov. Prisľúbili nám 12. V každom prípade chceme zachrániť posledný dom s podstienkou, akých už v našej dedine viac nezostalo, lebo ich v ostatných rokoch buď zbúrali alebo prestavali. Tento je doslova posledný, jediný typický starý sedliacky dom. Chceme ho zachrániť pre dedinu. Máme aj pamätný dom, ale ten je stavbou zo 60-tych rokov. Do nových priestorov by sme presťahovali zariadenie pamätného domu. Zároveň by sme získali pre národnostnú samosprávu miesto, ktoré nemáme k dispozícii. Mohli by sa tam stretať spevokol, aj slovenský krúžok, využívali by sme ich na spoločenské účely pre Slovákov z Répašskej Huty,“ povedala J. Lénártová Orliczká, ktorá dodala, že v obci sú zdraví a kto môže, chodí do práce.

Nehnuteľnosť kúpili – teraz by opravovali

V Sudiciach majú prísľub na grant v hodnote 9 miliónov forintov. Ako povedal predseda slovenského voleného zboru Ladislav Faludi, musia zrekonštruovať Dom remesiel. „Slovenská národnostná samospráva v Sudiciach požiadala o dotácie. Podľa našich plánov aj v budúcnosti chceme usporadúvať množstvo spoločenských akcií, ako sme to robili aj doposiaľ. Obyvatelia Sudíc si zvykli, že slovenská komunita sa aktívne podieľa na kultúrnom živote obce. V našej správe je Dom obce, ktorý nám je už tesný, „vyrástli” sme z neho. Preto potrebujeme ďalšie priestory, lebo pre nedostatok miesta nemôžeme usporadúvať podujatia slovenského voleného zboru. Pre starších pravidelne organizujeme fašiangovú zábavu s vystúpeniami škôlkarov a školákov v duchu slovenských ľudových tradícií, s prezentáciou zvykov. Pripravujeme remeselné dielne, do ktorých sa zapájajú miestni umelci. S obľubou sa zúčastňujú tunajší Slováci na pletení košíkov a ďalších predmetov z prútia. Našou najväčšou národnostnou akciou je Slovenský majáles. V Dome remesiel by sme mohli uskutočniť sprievodné podujatia. Ale každoročne organizujeme slovenský jazykový tábor pre deti, učiace sa slovenčinu popri vyučovaní v krúžku. Tábor má jeden deň s vycestovaním na Slovensko. Popritom sú rôzne remeselné zamestnania, jazyková výučba a voľnočasové aktivity. V rámci Obecného dňa sa môže slovenská komunita dobre zviditeľniť, zapájame sa prípravou sprievodných podujatí. Nechýbame však ani v oberačkovom sprievode, na oslave Mikuláša, adventného večera, všetky miestne programy sa snažíme obohatiť svojím prínosom.“

– Dom, ktorého rekonštrukciu mienite uskutočniť, je váš, už ste ho kúpili?

– Áno, na jeseň 2018. Nachádza sa v strede dediny, v blízkosti Obecného múzea, v autentickom prostredí. Je to tradičný dedinský dom pozostávajúci z troch častí. Tesná blízkosť týchto dvoch budov nám umožní prenechať obecnému múzeu jeho prezentačný charakter a v Dome remesiel budeme môcť pestovať ľudové tradície a zvyky našej národnosti. Vynasnažíme sa zachovať pôvodný vzhľad domu. Najmä zvonku. Vnútri to musí zodpovedať hygienickým potrebám súčasnosti. Zachováme však charakter dedinského domu. Vytvoríme menšiu a väčšiu miestnosť, malú kuchynku, samozrejme, hygienické miestnosti pre mužov, aj pre ženy zvlášť. Identicky s niekdajším výzorom, ale v súlade s dnešnými potrebami.

– Bude vám stačiť na realizáciu plánov prisľúbených 9 miliónov forintov?

– Rozpočet pripravoval odborník. Prichystali sme technickú dokumentáciu a odborný odhad. Ten vyžaduje investovanie väčšej sumy. Dom preskúmal aj statik. Skutočné náklady budú určite vyššie, než predpokladáme. Možno nám pomôže aj obec. Nuž, a najmä sa budeme angažovať sami. Sú medzi nami šikovní majstri. Slovenská pospolitosť má zručných odborníkov vo svojich kruhoch. Nielen členovia samosprávy pracujú bez odmeny, v našej blízkosti je veľa obetavých ľudí, s ktorými môžeme počítať. Pravda, veľkú časť úloh musíme zveriť na remeselníkov, ktorí nám dajú faktúru za svoju prácu, s ktorou budeme môcť vyúčtovať dotácie. Chýbajúce peniaze budeme musieť vykryť prácou dobrovoľníkov. Čakáme na prevod dotácií.

Ladislav Faludi smutne hovoril o tom, že pandémia koronavírusu silno ovplyvnila všedný život aj v Sudiciach. Obec dala šiť rúška, ktoré bezplatne porozdávali obyvateľom. On sám musí prepracovať programy, na ktoré už získali dotácie. Určite bude nutné preložiť Slovenský majáles, či Slovenský detský tábor na iný termín.

V Komlóši budú peniaze len na strechu

Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši sídli a spravuje dom, v ktorom je zároveň Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. V dome má sídlo tiež Organizácia komlóšskych Slovákov, popri nej aj Únia slovenských organizácií v Maďarsku a je tu zaregistrovaná aj Nadácia za komlóšskych Slovákov. Ako nám krátko prezradila predsedníčka voleného zboru Zuzana Lauková, musela konať rýchlo, preto len odhadovala, koľko peňazí budú potrebovať na obnovu domu, v ktorom je napríklad len jeden mužský a jeden ženský záchod. „Keď sa tam má stretnúť 60 členov vyše stočlennej Organizácie komlóšskych Slovákov, kedykoľvek môže nastať krízová situácia. Strechu treba nutne opraviť čo najskôr. To stroví skoro celú sumu 9-miliónovej dotácie. Pohol sa zadný múr a treba urobiť izolačné práce, lebo dom podmoká. Prisľúbenej sume sa veľmi tešia, ale stačí len na počiatočné rekonštrukčné práce. Ďalej by sme chceli tieto priestory aj rozširovať. To však nebude teraz.“

