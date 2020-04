Inštitúcie CSSM pokračujú v práci

Uverejnené: štvrtok, 02. apríl 2020, 17:37

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu polovica krajiny už štvrtý týždeň trávi svoj čas v dobrovoľnej domácej karanténe – kto len môže, pracuje z domu. Dotklo sa to, samozrejme, aj našej komunity. Oslovili sme telefonicky vedúcich dvoch inštitúcií Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), aby nám prezradili, ako ovplyvnila pandémia ich prácu, ako fungujú v súčasnosti ich ustanovizne.

Tünde Tušková, riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM)

– Samozrejme, všetko je trochu ťažkopádnejšie, najmä v súvislosti s našou organizačnou činnosťou. Čo sa vedeckej práce týka, každý pracuje doma a robí svoje výskumy. Administratívnu prácu v ústave sme zariadili tak, aby sa moje kolegyne, ktoré majú pracovisko v Békešskej Čabe, striedali, aby nikdy neboli v našich priestoroch viacerí naraz. Sú tu tri veľké miestnosti. Ja som tu tiež skoro každý deň, takže sme maximálne dve v troch miestnostiach. Všetko dezinfikujeme, to je prvé, čím ráno začíname a keď odchádzame, tak tiež, to je posledné, čo urobíme. Robíme to my samy, veď aj takým spôsobom sa snažíme znižovať riziko šírenia ochorenia. S kolegami sme v kontakte telefonicky. Zatiaľ sme sa dohodli tak, že práca z domu potrvá dva týždne. Táto lehota sa teraz končí a preto budeme musieť niečo vymyslieť. Porady budeme organizovať pravdepodobne na diaľku cez skype. Uvidíme, dokedy budeme musieť pracovať touto formou.

– Museli ste upustiť od nejakej naplánovanej činnosti? Odložiť významnú akciu?

– Áno, museli. Mali sme veľké šťastie, že našu konferenciu sme stihli zorganizovať. Máme však ešte jedno veľké podujatie na tento rok, na ktoré sme sa všetci veľmi chystali. Na vedeckú súťaž žiakov a študentov sa mládež nadšene pripravuje od septembra, od začiatku školského roku. Nechceme sa vzdať celého projektu. Len ústnej časti, ktorá sa mala konať 23.-24. apríla v Novom Meste pod Šiatrom sa musíme zrušiť. Už sme dostali aj písomné práce, konkrétne ich prišlo 30. Porota pre obe kategórie už pracuje a píše posudky. Máme trojčelnú porotu pre žiakov základných škôl, sú to Renáta Ondrejková, Juraj Rágyanszki, Orsolya Szabóová, a práce stredoškolákov hodnotí Mária Žiláková, Ladislav György a Anna Ištvánová. Doteraz porota vyriekla verdikt potom, čo si vypočula ústne podanie práce. Už sme poslali e-maily učiteľom a riaditeľkám škôl, že ústne kolo pre pandémiu koronavírusu neusporiadame v doterajšej podobe. Ešte som to neprediskutovala s porotami, ale môže sa stať, že vyberú víťazov na základe písomnej práce. Hodnotenie žiakov a učiteľov určite bude. Práce budú posúdené a dostanú odozvu, aj hodnotenie. V tomto duchu sme modifikovali svoj program.

– Môžu pracovať vedci z domu? Ako vykonávajú svoje výskumy?

– Závisí to aj od tohto, kto má akú tému, aký výskum robí. Môžem hovoriť predovšetkým za seba. Pripravujem monografiu o Čabianskom kalendári. K tomu mám materiály pripravené, treba ich len dať dokopy. Výskum už bol urobený. Podobne práca vo výskumnom tábore v Číve je tiež dokončená, materiál sme zozbierali počas výskumu v teréne. Tiež je ho nutné spracovať v písanej forme, poskladať dokopy. Pripravujeme rukopis. To je moja úloha. Materiály mám doma, literatúru, ktorú potrebujem, mám buď doma alebo tu v ústave, respektíve máme k dispozícii aj zdroje, ktoré sú na rôznych internetových stránkach. Keďže aj ďalší výskumníci odovzdávajú svoje štúdie, publikácie, ktorých predmetom boli témy skúmané v Číve, aj v tomto roku sa chystáme s Jurajom Rágyanszkim redigovať zborník. Keď už budeme mať materiály pokope, tak si sadneme a urobíme ho. Tieto veci sa dajú robiť aj na diaľku cez internet. Podobne aj s kolegyňou Alžbetou Uhrinovou – Hornokovou vieme pripraviť do tlače náš spoločný príspevok, ktorý sme predniesli na konferencii pri príležitosti 30. výročia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Určité veci sa dajú urobiť aj v súčasnej dobe.

– Máte však aj administratívne povinnosti. Zastihla som vás pri príprave pracovnej zmluvy.

– Musím napísať aj na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aj na Ministerstvo ľudských zdrojov vo veci modifikovania našich súbehov. Tiež to nie je jednoduché. Len teraz sme dostali prisúdené peniaze a už musíme rozhodovať a vyjadriť sa, čo môžeme odložiť, čo sme nútení preložiť, alebo dokonca zrušiť, či sa zriekneme sumy. Všetko je na zváženie a veru nie je ľahké zaujať stanovisko. Nevieme, kto sa ako rozhodne.

– Čítala som, že krajania s prisúdenými grantmi neveľmi budú môcť počítať.

– Nás sa opýtali, aké plány máme do budúcnosti. Myslím, že podujatia, ktoré mali byť dotované, a už sa uskutočnili, hádam nestratia podporu. Určite sú také podujatia, ktoré organizátori budú chcieť presunúť. My študentskú vedeckú súťaž nemôžeme presúvať na september, lebo školy majú v septembri iné úlohy a ani deti už nemusia byť v tej škole, v ktorej študujú dnes. Máme však ďalšie programy, ktoré budeme musieť presunúť. Tie nie sú takého veľkého významu a budeme ich môcť financovať z vlastných zdrojov. Chceme predstaviť naše najnovšie publikácie. Cez leto asi nebude na to najvhodnejší čas, až niekedy v septembri. Uvidíme...

– Ktoré publikácie by ste chceli predstaviť?

– Katarína Maružová Šebová napísala knižku Poetika priestoru v poézii Slovákov v Maďarsku. Analyzovala v nej básne našich poetov, Alexandra Kormoša, Imricha Fuhla, Gregora Papučeka, Juraja Antala Dolnozemského. Má na to veľmi zaujímavý, iný pohľad. Autorkou druhej publikácie je Alica Kurhajcová z Banskej Bystrice. Kniha je po maďarsky s titulom Nyilvános ünnepségek és történelmi emlékezet Magyarországon 1867 és 1914 között (Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914) – Na príklade Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a Rimavskej Soboty). Zrodila sa v rámci série kníh Korridor. Samozrejme, píšeme ďalšie diela, knihy, štúdie, čakáme, aby naši kolegovia odovzdali svoje práce, hoci počítame s tým, že teraz sa každému trochu ťažšie pracuje, tvorí. Najmä ak má tému, ktorá nie je dostupná na internete.

Anna Szabadosová, riaditeľka Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku (KDCSM)

– Na život našej inštitúcie vplýva mimoriadna situácia dosť intenzívne. Našťastie na najbližšie mesiace sme nemali naplánované verejné akcie, našu nasledujúcu konferenciu pre slovenských knihovníkov v Maďarsku chystáme až na október, a dúfam, že dovtedy sa život vráti do normálu a budeme ju môcť usporiadať. Úrad CSSM na Fadrusovej ulici, kde máme knižnicu, je zatvorený, takže tam chodiť nemôžeme, pracujeme všetci z domu. Sme ale, samozrejme, online, takže ak nás niekto vyhľadá prostredníctvom e-mailu, dočká sa odpovede. Snažíme sa pomôcť záujemcom vo všetkom, čo nám okolnosti umožnia. Najhoršie je, že kým sme doma, drvivú väčšinu dokumentov máme v Budapešti, takže pracujeme iba s tými, ktoré máme pri sebe, alebo vo svojom blízkom okolí. Sme radi, že je dosť tzv. „práce v pozadí“, s ktorou sa môžeme zaoberať. Máme teraz čas upraviť a doplniť všetky drobnosti, ktoré sme počas všedných pracovných dní nestihli a vďaka diaľkovému pripojeniu k nášmu knižničnému systému vieme vykonávať aj analytickú prácu na rôznych dokumentoch. Rozvíjame popri tom aj našu webovú stránku sdc.slovaci.hu – diaľkovo spolupracujeme s naším informatikom a dúfam, že čoskoro sa nám podarí zverejniť nové dokumenty. A, samozrejme, nájde sa aj práca administratívneho charakteru, ako dokončenie inventára a pod. Takže máme ako využiť svoj tzv. „voľný čas“, hoci musím povedať, že v „home office“ pracujeme občas viac ako na pracovisku, veď odtiaľ sa po vypršaní pracovnej doby poberieme domov, kým doma nám nič nebráni pracovať aj dlhšie. Práve včera sme mali spoločnú telefonickú konzultáciu s kolegami o vypracovaní nových metód, vďaka ktorým by sme mohli získať čitateľov. Rozmýšľame aj nad tým, ako by sme mohli vystupovať ako online knižnica. Neviem, ako dlho bude trvať táto situácia, ale zdá sa, že aj obecné a ďalšie knižnice sa snažia prejsť na onine platformu – rôzne písomné i zvukové dokumenty sprístupňujú cez internet, takže som presvedčená, že týmto smerom by sme sa mali vybrať aj my. Snažíme sa teda využiť čas na to, aby sme pripravili pre našich užívateľov čím lepšie nové služby.

