Šárania odháňali zimu i choroby

Uverejnené: piatok, 03. apríl 2020, 06:07

Piatu pôstnu nedeľu, dva týždne pred Veľkou nocou, ktorá sa nazýva aj ako Smrtná (Čierna) nedeľa, Šárania vynášali Kyselicu. V mestskej časti Dabaša je tento pôvodne stredoveký rituál veľmi obľúbený a navštevovaný, 29. marca sa však pre opatrenia vlády konal bez divákov.

Napriek tomu, podobne ako aj v ostatných rokoch, Kamila Csernákovábábku obliekla do autentického kroja. Dala si záležať, aby bola krásna, ešte krajšia ako doteraz. Pri rieke Kyselicu vyzliekli predsedníčka Šárskej slovenskej samosprávy Eva Černákováa jej zástupkyňa Mariann Gogoláková. Po zapálení slamenej figuríny primátor mesta Dabaš Zoltán Kőszegi ju hodil do rieky so slovami: „Táto ikonická bábka odháňa nielen zimu, ale aj všetky choroby, najmä terajší koronavírus. Daj Boh, aby tomu tak bolo.“

Atila Rusnák

Foto: Dóra Karliková, Eva Černáková

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.