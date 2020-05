Stavanie mája a ranné budenie v Šáre

Uverejnené: piatok, 08. máj 2020, 06:21

Rovnako ako v mnohých obciach krajiny, aj v Dabaši-Šáre je tradíciou stavanie mája na začiatku mesiaca. Je symbolom mladosti, lásky a znovuzrodenia. Nazýva sa aj stromom Jakuba, lebo ho stavajú v deň tohto svätca. Podľa tradície ho zdobili cez noc alebo za úsvitu na 1. mája.

Boli menšie i väčšie, každý bol ozdobený farebnými stuhami. Stavanie mája bolo aj akýmsi vyjadrením dvorenia. Mládenci prichádzali v skupinách pred domy dievčat, priniesli so sebou vysoký strom, ktorého časť zakopali do zeme, alebo priviazali k plotu, aby nespadol. Okrem pestrofarebných stužiek bola na najvyššiu vetvu položená fľaša vína, neskôr na ňu vyliezol najodvážnejší chlapec. Strom bol umiestnený pred domom vyvolenej alebo milovanej ženy. Posledné naznačovalo, že v dvore sa čoskoro udeje požiadanie o ruku, dokonca i svadba. Pretože májový strom symbolizoval lásku, dievča mohlo byť hrdé, keď sa zobudilo do rána so vztýčeným stromom na dvore.

V poslednom čase bolo pestovanie tohto rituálu v rukách mladých Šáranov, ale v tomto roku ho prepísala pandémia koronavírusu. Tentoraz v Slovenskom dvore máj postavili a zdobili dve poslankyne miestnej slovenskej samosprávy. Takto sa postarali o nepretržitosť tradície.

V Šáre je zvykom aj to, že 1. mája v skorých ranných hodinách, za úsvitu, kapela sa vyberie na pochod cez šárske uličky a muzikou budí obyvateľov. Počas ranného budíčka mladí ľudia na konských záprahoch so spevom a pri živej hudbe rozveselili „ranné vtáčatá“. Na niektorých zastávkach roztancovali gazdov, ktorí ich na oplátku pohostili chutnými koláčmi a nápojmi na zohriatie. Pre pandémiu aj tento rituál prebiehal inak, ostalo len muzicírovanie. Mestská samospráva nedávno dostala žiadosť od jednej kapely, ktorá sa ponúkla, že zabezpečí ranný budíček. Vďaka nej aj táto obľúbená tradícia ostala neprerušená, hoci bez sprievodu a obvyklých zastávok.

Mariann Gogoláková – AR

Foto: autorka

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.