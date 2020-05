Spevácke súbory túžia po spoločných skúškach

Uverejnené: piatok, 08. máj 2020, 06:23

Kto dodržiava výzvu Zostaň doma, ten buď sedí v byte alebo v dome. Je vo svojom domove. Väčšina príslušníkov slovenskej komunity v Maďarsku má tú výhodu, že býva na dedine, či menších mestách, zväčša v rodinných domoch, obkolesených záhradou. No veľa našich Slovákov v Maďarsku patrí, žiaľ, k staršej generácii, ktorá je najviac ohrozená nákazou koronavírusu.

A práve veková kategória seniorov, nútená zostať doma, tvorí väčšiu časť členov speváckych skupín interpretujúcich slovenský folklór a spievané hudobné klenoty. Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena cvičí doma jednotlivo, potom sa za pomoci technických vymožeností „stretnú“ v éteri a budú nacvičovať spolu. O tom ste mohli čítať na stránkach našich novín v rozhovore s vedúcou zboru Zuzanou Hollósyovou. Ako je to však s našimi ďalšími speváckymi formáciami? S predstaviteľmi podaktorých sme sa porozprávali telefonicky.

Plánujú spevácke stretnutie vonku

Predseda slovenského voleného zboru v Černi vedie aj Súbor pestovania ľudovo-umeleckých tradícií. Zoltán Horváth smutne priznal, že 6. marca mal súbor svoju prvú skúšku. Len sotva stačili pogratulovať svojim členkám ku Dňu žien. S veľkým nadšením sa chystali pustiť do spoločnej práce, keď udrela pandémia. Spomedzi 14 členov len dvaja sú štyridsiatnici a len traja používajú laptop. Vo formácii sú zastúpení šesťdesiatnici, sedemdesiatnici, ba aj osemdesiatnici. Iba ich citarista je žiakom základnej školy. Telefóny používajú, ale vymoženosti smartfónov si zatiaľ neveľmi obľúbili. O skúške na diaľku preto zatiaľ ani nepremýšľali. Zato sa tešia, že je pekné jarné počasie, a tak plánujú spevácku skúšku v záhrade, v parčíku pri národnostnom dome. Veľmi im totiž chýbajú spoločné stretnutia.

Páví krúžok v Santove bude sláviť tohto roku 40. výročie svojho založenia. Jeho vedúca Terézia Kováčová povedala, že pôvodne si to chceli pripomenúť v rámci osláv Kultúrneho dedičstva, tohto roku venovaných ľudovému kroju. Ale celosvetová epidémia prepísala santovské plány. Oslavy na počesť kultúrneho dedičstva sa presúvajú, zatiaľ pani starostka Eva Csicsmanczaiová každého prosí dodržiavať výzvu zostať doma. Ako pragmaticky povedala vedúca santovského Pávieho krúžku, sú doma a nechodia nikam. Berú to ako stav, nie ako trest, veď zachovať si zdravie je aj ich prvoradým záujmom. Stretať sa nesmú, dodržiavajú obmedzené vychádzanie. Keby sa stretli na skúške, tak by sa len dohodli, ktoré santovské pesničky by spoločne spievali. Vďaka bohu, majú medzi sebou už aj mladších, a tí povedali, nech sa teraz radšej nestretajú. Svoj repertoár spoľahlivo ovládajú, nemajú ťažkosti s vystúpením, aby ukázali, čo vedia. Spievajú rôzne tematické kytice piesní. Majú v talóne všeličo, prípadne by potrebovali jednu či dve skúšky, ak by sa niečo hádam predsa len konalo.

Chystajú sa na Škovránka

Kétšopronský folklórny súbor Horenka vystupuje spoločne s hudobným telesom Rosička. Vedúca osobnosť formácie Mária Zeleňánska pre náš týždenník povedala, že netrpezlivo čakajú na možnosť spoločných skúšok. Členovia súborov si uvedomujú, že organizovanie regionálnej súťažnej prehliadky Slovenský škovránok je veľká zodpovednosť. Musia byť pripravení podať čo najlepší výkon na javisku i mimo neho. Keď im dovolia aspoň v polovici augusta vedno spievať, tak 26. septembra budú pripravení. Pani Marika každému poslala texty nových piesní, lebo si vybrali regrútske piesne z okolia Békešskej Čaby. Veľa z týchto pesničiek poznajú, len jednu – dve nie, tie sa teraz učia, a z toho bude kytica piesní. Veria, že sa im to podarí. Aj členovia tohto súboru patria k staršej generácii, veľa ich je osemdesiatnikov, videotelefonovanie neovládajú. Doma si však spieva každý. Ani kontrolovať ich netreba, kto nedostal texty, ten si ich vypýtal, veď zodpovedne pristupujú aj k tejto úlohe. Ako aj k tej, že nejdú z domu von, dodržiavajú, čo im povedali pán starosta, aj pán Orbán. Len do záhradky alebo sa bicyklovať, majú cyklotrasu, dodržiavajú dvojmetrovú vzdialenosť jeden od druhého. Ani do kostola nechodia, len pozerajú prenos. Ani festival v rámci trojdňových obecných dní nebude, lebo peniaze bude obec potrebovať na iné účely. Netušia, či sa uskutočnia stretnutia v Čabačude, Čorváši, kam ich už pozvali na jeseň vystupovať. Ildika Závogyánová Vargová a Viktória Czirbulyová nacvičujú s mladšou generáciou, so súborom Zornička. Oni už majú každý víkend online hodiny. Najprv zamýšľali pracovať skupinovo, ale, žiaľ, to sa nepodarilo dosť dobre. Preto sa rozhodli vyučovať každého žiaka, hudobníka, speváka, individuálne. Laptop musia nastaviť tak, aby im pani učiteľky videli ruky. Tiež hútajú, že by sa stretli po troch – štyroch na dvore, nech sa zohrajú na kvalifikačnú prehliadku.

Členovia Pávieho krúžku v Poľnom Berinčoku vyčkávajú, až sa bude dať opäť stretávať a cvičiť na skúškach. Dovtedy si budú vyspevovať len doma a každý samostatne. Okrem manželského páru Anny a Ondreja Bartóovcov. Obaja sú vedúcimi osobnosťami súboru a – ako nám to prezradila predsedníčka slovenského voleného zboru Juliana Borguľová– spolu precvičujú a pripravujú repertoáre na obdobie, keď sa budú môcť prezentovať na stretnutiach a festivaloch v bližšom i ďalekom okolí. Teraz sa musia odhodlať aj na to, aby zašli ku krajčírke, lebo i to sa prieči toľko opakovanému Zostaň doma. Poľnoberinčania sú disciplinovaní ľudia, ani s vedením obce sa nechcú priečiť, nechýba im narobiť si zle, preto sa okrem záhradky ani nikam nevyberú.

Teraz je čas robiť nové aranžmány

Vedúci Krúžku ľudových piesní v Čabačude Jozef Major neočakáva od členov súboru, že budú nacvičovať každý deň trochu. Hoci by sa radi zúčastnili kvalifikačnej prehliadky Slovenský škovránok v septembri, zatiaľ sa ešte nepripravujú intenzívne. Chlapi majú plány predstaviť sa s vojenskými piesňami z okolia Sarvaša a Békešskej Čaby, ale – priznal pán Major – vlastne pesničky tohto bloku dobre ovládajú a neobáva sa, že by stratili na kvalite. Aj doposiaľ nacvičovali raz týždenne, keď to bolo potrebné. Majú veľkú rutinu. Vie, že jeho partia je dobre pripravená. Nie sú najmladší, podaktorí doslova postarší. Preto sa do nového materiálu veľmi často nepúšťajú. Ťažšie si zapamätúvajú nové veci. Preto sa vedúci nazdáva, že sa každý usilovne učí texty doma. Na čom však musí, a aj chce on sám popracovať, to sú nové aranžmány repertoáru. Hrá na citare, harmonike, saxofóne, klarinete, má syntetizátor a skúma možnosti, ktoré mu známe nástroje ponúkajú. Člen jeho kapely, harmonikár Ondrej Horváth píše akordy hudobného sprievodu. Bandi Lipták spieva sólo. A v tomto bloku nemôže chýbať ani Pišta Simon. Každý deň cvičia, hrajú, tvoria. Teraz každý u seba doma. Radia sa telefonicky. Možno čoskoro vymyslia, ako by takto štyria mohli spolu nacvičovať. Inokedy spolu vystupujú, aj mimo Krúžku ľudových piesní. A tešia sa, až nebezpečenstvo ochorenia pominie, a život sa zase vráti do normálnych koľají.

Erika Trenková

Foto: autorka

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.