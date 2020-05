Unikátna výstava v Novohrade

Uverejnené: piatok, 15. máj 2020, 09:27

Tento rok sa pre pandémiu koronavírusu neuskutočnilo Stretnutie partnerských obcí ani súťaž piesní „Nemôžem žiť bez muziky!“ v obci Novohrad, ale sprievodný program, ktorý mal byť korunou podujatia, vám virtuálne predstavíme.

Ide o naozajstnú raritu, lebo jedna takáto figurína, trebárs novohradská nevesta má hodnotu 20 tisíc forintov, jej duchovná hodnota je však nevyčísliteľná. Na 6. ročníku spomínaného podujatia predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy obce Novohrad plánovala výstavu 60 bábik oblečených do krojov tejto župy. Medzi nimi sú slovenské, maďarské ale aj švábske odevy. Sen Tünde Debreceniovej Králikovej sa splnil cez nás. Mužské a ženské bábiky s porcelánovou tvárou pochádzajú zo súkromnej zbierky Barbory Dávidovej, ktorá sa pred 26 rokmi presťahovala z Tolmáčoviec do tejto národnostnej obce a odvtedy sa aktívne zúčastňuje na jej spoločenskom živote, či už ako veliteľka miestneho štábu civilnej ochrany alebo hasičského zboru. Pred šiestimi rokmi sa začala venovať tomuto netradičnému koníčku, odev pre bábiky jej na objednávku šije staršia pani z Dejtáru, teta Magda, ktorej do detailov vypracované šaty vyvolávajú obdiv. Zbierka je momentálne uskladnená vo vitrínach v obnovenom Kultúrnom dome a čaká na svoje odhalenie.

Podľa predsedníčky miestnej samosprávy verejnosti ju predstavia na septembrovom Obecnom dni. „Dovtedy by sme chceli vydať s Józsefom Véghom dvojjazyčnú brožúru k výstave. Podobne ako sme to urobili v Oblastnom dome, aj k bábikám chceme vytvoriť slovensko-maďarské informačné tabule,“ povedala nám T. Debreceniová Králiková. Dodala, že zberateľka je pripravená aj na uskutočnenie putovnej výstavy, ale len za prísnych opatrení. Tieto miestnosti musia byť bezpečné a s primeranou vlhkosťou, aby sa nekazili odevy bábik. Takéto priestory majú napríklad múzeá.

AR

Foto: Barbora Dávidová

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.