Nové predsedníctvo – nové možnosti vo Veňarci

Možno ste aj vy natrafili na oznam organizátorov populárneho Haluškového festivalu vo Veňarci, v ktorom stálo, že tohtoročný festival pre neistú situáciu spôsobenú epidémiou koronavírusu bude zrušený a presúva sa na 11. september 2021. Turisti však nemajú prečo smútiť, lebo národnostná obec ležiaca v južnej časti Novohradskej župy im ponúka aj iné zaujímavosti.

Okrem evanjelického kostola, Beniczkého kúrie a v jeho záhrade rastúcej Madáchovej lipy, pamätného parku, hrobu rodiny Veresovcov, v dedinke, ktorá má 1 200 obyvateľov, je zriadená výstava skamenelín a minerálov. Nachádza sa tu aj múzeum krojovaných bábik, oblastný dom a remeselnícka dielňa s dvorom ľudových hier. Týmto sa však zoznam nekončí, onedlho k pozoruhodnostiam pribudne zrekonštruovaná Dessewffyho-Bánffyho kúria, obnovené prírodné javisko a múzeum podkovaných vajíčok. Táto pekne sa rozvíjajúca národnostná obec má všetky predpoklady na to, aby sa stala centrom Slovákov žijúcich v Novohradskej župe. Sídli tu Regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, ktorého riaditeľkou je Terézia Nedeliczká, a na ochranu zákonom stanovených práv a záujmov tunajších občanov slovenskej národnosti dozerá miestna slovenská samospráva. Tej sa po októbrových voľbách okrem jednej osoby úplne vymenil poslanecký zbor. Zo 106 registrovaných národnostných voličov si svojho kandidáta odvolilo 85 občanov. Najviac, až 77 hlasov získala učiteľka na Základnej škole Hermíny Verešovej, srdce a duša Slovákov v Maďarsku, ale predovšetkým Novohradskej Slovače Ruženka Komjáthiová, ktorú si 5-členný poslanecký zbor zvolil za predsedníčku.

Nová predstaviteľka Slovákov, ktorí v tomto roku oslavujú 315. výročie príchodu do obce, sa s nami podelila o niektoré plány. Okrem menších úprav oblastného domu a zriadení slovensko-maďarskej knižnice si vytýčili šľachetné ciele. „Tento rok pôjdem do dôchodku a pravdepodobne budem mať oveľa viac času na ostatné úlohy. Som rada doma, milujem pocit nečasovosti. Práve teraz sme chceli posilniť našu miestnu slovenskú spoločnosť, no nedovolil nám to koronavírus. Všetky aktivity sme teda museli presunúť na iný termín,“ konštatovala R. Komjáthiová. Spomenula, že na upevnenie spolupatričnosti plánovali sériu prednášok o pôvode veňareckých Slovákov. Na týchto voľnejších stretnutiach mala byť zastúpená aj mládež, aby členovia samosprávy zistili, o čo má záujem. Súčasťou série prednášok mali byť aj výlety.

Podotkla, že sa nebojí nedostatku úloh. Jedna z nich sa spája s budúcnosťou folklórneho súboru Rozmarín. „Teleso ešte existuje, ale s veľmi malým počtom. Musíme premyslieť, ako sa dá opäť zvýšiť počet členov, a prinavrátiť ho k niekdajšej sláve. Najväčší problém je v mobilizácii mladých, lebo mnohí z nich bývajú tu, ale chodia do inej školy. V posledných rokoch vidieť značný pokles v členstve, lebo jedna generácia vypadla, a teraz nemáme dorast. V škole je málo detí, ktoré by sa chceli venovať folklóru. Vieme však aj o takých, ktorí sú otvorení. Pochádzajú z radov žiakov na nižšom stupni a tých by sme chceli nejako motivovať,“ poznamenala predsedníčka s tým, že starších členov na niektoré podujatia sa ešte stále podarí nahovoriť, aby vystúpili, ale pre časovú tieseň v ich súkromnom živote len na niekoľko blokov.

Ďalším plánom 5-členného poslaneckého zboru je obnova slovenských nápisov na inštitúciách. „Tie boli skoro všade v dedine, teraz nám ostal len slovenský nápis na škole. Postupne ako obnovovali budovy, nevyložili ich späť. Našťastie, toto vieme urobiť aj počas pandémie, lebo na zavesenie nepotrebujeme zástup ľudí ani slávnostné odhalenie,“ podelila sa R. Komjáthiová.

Po zrušení mimoriadneho stavu v krajine slovenská samospráva by chcela využiť všetky podmienky na uskutočnenie remeselníckych dielní dané obcou. „Plánujeme niekoľko remeselníckych činností. Máme tu napríklad šikovnú krajčírku, dcéru Judity Lászkovej, ktorá šije kroje. S jej pomocou by sme zorganizovali krúžky, na ktorých sa deti naučia a osvoja si techniku našich výšiviek a motívov,“ povedala predsedníčka, a s hrdosťou dodala, že v zbore majú dve mladé členky, ktoré sa aktívne zapájajú do práce slovenskej samosprávy. „Generácia, ktorú práve chceme osloviť, je im bližšia a môžu ju lepšie motivovať na spoločnú prácu,“ uzavrela R. Komjáthiová.

