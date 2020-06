Ďurčania berú ľudovú hudbu domov

Uverejnené: piatok, 12. jún 2020, 08:54

Obec Ďurka sa nachádza v čarokrásnom prostredí Severného stredohoria. Podľa údajov z roku 2018 má vyše 1000 obyvateľov. V minuloročných voľbách sa v Ďurke zaregistrovalo 83 príslušníkov slovenskej národnosti, spomedzi ktorých k urnám pristúpilo 62. Na zakladajúcej schôdzi trojčlenný poslanecký zbor zvolil novú vedúcu miestnej slovenskej komunity – Gabrielu Berkiovú Nagyovú.

Prvou úlohou predsedníčky bolo otvoriť stránku Slovenskej národnostnej samosprávy v Ďurke na sociálnej sieti. Tá od 14. novembra informuje verejnosť o aktuálnych podujatiach, spoločenskej situácii a cez zdieľané príspevky z našej stránky aj o zaujímavostiach zo života Slovákov v Maďarsku.

Prvú júnovú sobotu sa ďurčianski Slováci pustili do unikátneho projektu s názvom Berieme ľudovú hudbu domov. Vystúpila v ňom kapela zložená z hudobníkov z povodia Galgy, Galga Folk Band. Špeciálnymi hosťami boli učiteľ hudby, uznávaný muzikant Lajos Pál, ako aj Gergő Bolgovics s Nórou Gálovou z Maďarského štátneho folklórneho súboru. Sériu piatich videí – hudobných kytíc nahral János Küzmös. „Tento nápad vznikol počas pandémie koronavírusu. Mnohí ostali v karanténe, ľudia nemohli navštevovať spoločenské podujatia. Rozhodli sme sa, že cez kultúru pohladíme duše našich obyvateľov. Našťastie, na okolí máme veľa hudobníkov, ktorým sa nápad veľmi zapáčil. Vo videách vystupovali umelci z Jače, Pišpeku a z Ďurky,” informovala nás predstaviteľka miestnej Slovače. G. Berkiová Nagyová sa zmienila aj o tom, že projekt hradili zo svojich finančných zdrojov. Ide o vlastný nápad, cez ktorý chceli ukázať, že existujú. „Chceli by sme aj naďalej pokračovať v tejto iniciatíve, aby sa ľudia dostali k týmto vzácnostiam hmotnej a nehmotnej ľudovej kultúry. Keď sa nám podarí získať nejakú finančnú pomoc, v budúcnosti plánujeme dve pokračovania. Nemôžeme to sľúbiť, ale nechceme nechať, aby zachovaný hudobný materiál zapadol prachom. Aj takto ho udržiavame pri živote,” povedala predsedníčka spolu s tým, že o dobrú náladu počas nahrávania nebola núdza a na záver každého účastníka pohostili gulášom i koláčmi upečenými v peci.

„Veríme, že aj vám sa budú páčiť nahrávky aspoň tak, s akou oduševnenosťou ich pripravili naši folkloristi. Naším cieľom je, aby sme cez tieto kultúrne omrvinky šírili folklór,” dočítame sa v príspevku nad videom zdieľanom na facebookovskej stránke samosprávy.

Každé nové predsedníctvo prinesie do národnostného života obce nové smery, myšlienky a plány. Boli sme teda zvedaví, akými novinkami chce obohatiť terajšia zostava slovenskej samosprávy zabehnuté slovenské podujatia, a čo plánuje zaviesť.

„Už koncom novembra sme spoločenské hudobno-tanečné stretnutie s názvom Susedovci uskutočnili v inej podobe. Sústredili sme sa na deti, presnejšie škôlkarov, ktorí vystúpili so slovenskými ľudovými hrami. Našou činnosťou i programami by sme chceli osloviť a zmobilizovať každého, od škôlkarov až po tých skôr narodených. Čo sa týka blízkej budúcnosti, prednedávnom naša samospráva iniciovala, aby bol názov obce vypísaný aj po slovensky. Návrh sme už podali na Obecnú samosprávu. Máme v pláne digitalizovať výbornú prácu učiteľky miestnej Slovenskej národnostnej školy Júlie Bátyiovej Nemeczovej,“ konštatovala G. Berkiová Nagyová. Miestna slovenská samospráva sa chystá po zrušení mimoriadnej situácie usporiadať slovensko-maďarský tanečný dom pre deti a mládež, ako aj pokračovať v online koncertoch.

Najbližšie, na 4. júl plánuje stretnutie Ďurčiansky piknik, na ktorom by mali účastníci upiecť alebo navariť slovenské tradičné jedlá. Tieto by vyhodnotila porota a za najchutnejšie by udelila odmenu. Ďalším väčším podujatím, ktorého spoluorganizátorom je aj slovenský volený zbor, je Ďurčianska párty. Na jesennom stretnutí sa zvyknú zúčastniť ľudia aj z družobnej obce Jelka. „Vtedy máme spoločné športové programy, počas ktorých prežijeme veľa zábavy. Aspoň raz v roku sa takto obyvatelia obce môžu opäť stretnúť so svojimi príbuznými alebo priateľmi,“ dodala predsedníčka. Dlhodobým plánom Slovenskej národnostnej samosprávy v Ďurke je zriadiť v niektorom sedliackom dome miestnu historickú zbierku. G. Berkiová Nagyová verí, že sa plán podarí naplniť v priebehu tohto cyklu.

AR

Foto: Gabriela Berkiová Nagyová

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu od 15. júna sa vraciame do starých koľají: príspevky na našej webovej stránke budeme opätovne uvádzať v skrátenom znení.

V plnom znení si ich budete môcť prečítať dva týždne po uverejnení v tlačenej verzii Ľudových novín.

Oplatí sa nás predplatiť.