Nové DVD o slovenských citaristoch v Sarvaši

piatok, 12. jún 2020

Citarový a spevácky krúžok Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši nedávno dostal pekný darček. Ich spevácke a hudobné nadanie, ako aj krásne slovenské melódie si odteraz môže záujemca o nehmotné kultúrne dedičstvo Slovákov v Maďarsku vychutnávať zo svojej obývačky. Vystúpenie členov krúžku si onedlho pustíte na DVD nosiči koľkokrát a kedykoľvek chcete.

Ani by ste neverili, ako Slovenskú národnostnú samosprávu mesta Sarvaš napadlo zachovať miestnu ľudovú kultúru v takejto forme. Podnet vznikol pri príležitosti cirkevných dní Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. „Pred niekoľkými rokmi boli v Békešskej Čabe evanjelické cirkevné dni. Zúčastnili sa na nich evanjelici z viacerých európskych krajín. Boli aj zo Slovenska, z obce Košariská. Pred stretnutím ma tamojšia zborová farárka informovala cez email, že cestou by sa zastavili u nás a pozreli by si pamätihodnosti mesta Sarvaš. Boli medzi nimi aj členovia hudobného zoskupenia hrajúceho na ručné zvončeky Zvonkohra Košariská – Priepasné. Prostredníctvom mobilov nám ukázali záznamy z ich vystúpení. Veľmi sa nám zapáčili a vtedy sme sa rozhodli, že ich pozveme. Napísali sme úspešnú žiadosť o grant, a v nasledujúcom roku tri dni hosťovali u nás. Dvakrát koncertovali v aule Slovenskej základnej školy, raz v Materskej škole na Tekvicovom dni a v nedeľu v Novom evanjelickom kostole. Počas školského programu ich uchvátilo vystúpenie našich citaristov. Oni nám ako darček priniesli svoje DVD a opýtali sa, či aj my im môžeme dať na pamiatku nejaký záznam. My sme nemali k dispozícií ani jednu reprezentačnú nahrávku. Vtedy sme si uvedomili, že citaristi a speváci predstavujú nemalú kultúrnu hodnotu a ich repertoár by sme mali zvečniť na CD a DVD. Trikrát sme žiadali o granty na Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku a na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, až posledný pokus vyšiel. V roku 2019 sme dostali 115 000 forintov na videonahrávku, z ktorej sme urobili 80 kusov. Pomohla nám pri tom miestna káblová televízia. Tlačové náklady na obal a texty piesní podporila naša samospráva sumou 150 000 forintov. Pre núdzový stav však všetko prebieha pomalšie. Texty sú už napísané a ďalším krokom bude grafická úprava a tlač. Veríme, že už začiatkom jesene bude mať DVD konečnú podobu,“ povedala predsedníčka Anna Franková. Vyzdvihla, že DVD nevzniklo len s cieľom, aby sa zachoval bohatý repertoár citarovej skupiny pod vedením Jánosa Galáta, ale obstálo aj ako vzdelávací materiál na spestrenie hodín slovenskej vzdelanosti alebo hudobnej výchovy.

V roku 2006 sa v slovenskej škole znovu zaviedlo vyučovanie hry na citaru. Odvtedy sa mládež v troch skupinách venuje slovenskej ľudovej hudbe. Lipôčke a Lipke sa rok čo rok rozširuje notový a piesňový materiál. „Dúfam, že citara bude obľúbená aj v budúcnosti. Keďže už dokážeme vystupovať s citaristami alebo aj so spevákmi na mnohých podujatiach, či už na rozlúčke so školou, na konci školského roka alebo na národných oslavách, nemyslím si, že záujem bude klesať,“ konštatoval pre miestne médiá vedúci skupiny J. Galát. Zdôraznil, že dovtedy bude mať táto činnosť zmysel, kým s takýmto počtom členov budú aj naďalej šíriť dobré meno školy, zachovávať a odovzdávať ďalej slovenské ľudové piesne, hudbu a texty.

Foto: Anna Franková

