O výstave Krása, ktorú neodviali stáročia

Uverejnené: sobota, 13. jún 2020, 06:49

Uplynulo už 19 rokov odvtedy, ako Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) aj v našom týždenníku uverejnil výzvu na zhotovenie krojovaných bábik. Cieľom vytvorenia unikátnej zbierky bolo prezentovať kroje všetkých obcí obývaných Slovákmi. Ide o hodnoty, ktoré aspoň v takejto forme treba zachovať aj pre budúce generácie.

„Keď som chodila po obciach, videla som do prekrásnych krojov odetých ľudí, alebo bábiky vystavené v ich zbierke. Vtedy sa zrodila myšlienka, že by bolo potrebné pozbierať túto krásu a v podobe putovnej výstavy predstaviť svetu časť kultúry, ktorá je srdcu blízka všetkým,“ vyhlásila o dôvode vzniku putovnej výstavy Krása, ktorú neodviali stáročia jej kurátorka a predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Zdôraznila, že zbierka pozostávajúca z vyše 40 bábik v autentických ľudových krojoch všetkých regiónov, kde bývajú Slováci, si definitívne našla svoj domov vo Veňarci.

„Bábiky boli veľakrát vystavené a ich kroje sme museli neustále upravovať. Pred niekoľkými rokmi ich úplne zreštaurovala Judita Lászková. Teraz opäť prišla chvíľa, keď aspoň tretina zbierky potrebuje úpravu. Niektoré bábiky úplnú,“ konštatovala riaditeľka Regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku vo Veňarci Terézia Nedeliczká, ktorá je zodpovedná za vhodné uskladnenie výstavných kusov.

„Čakáme už len na to, aby sa čo najskôr dala do poriadku Dessewffyho-Bánffyho kúria, kde by bábiky boli vystavené. Predpokladáme, že už na jeseň sa nám podarí ich predstaviť širokej verejnosti,“ informovala nás podpredsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy a predsedníčka Slovenskej samosprávy vo Veňarci Ruženka Komjáthiová. Vyzdvihla, že v podobe putovnej výstavy bábiky boli skoro v každej obci alebo meste v Maďarsku, kde žijú Slováci, ale vystavili ich už aj na Slovensku. Teraz sa konečne môžu tešiť zo stálej expozície krojov Slovákov v Maďarsku vo Veňarci.

AR

Foto: archív

