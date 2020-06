V čabianskom oblastnom dome opäť živo

Uverejnené: nedeľa, 28. jún 2020, 06:54

Po mesiacoch strávených doma pre pandémiu koronavírusu sa pomaly reštartuje život. Rad-radom sa otvárajú dvere pracovísk, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, znovu sa môžeme pri rodinnom stole rozprávať o tom, kam pôjdeme cez víkend na výlet.

Nedávno na svojej facebookovej stránke informoval návštevníkov o postupnom návrate k normálnemu životu aj Slovenský oblastný dom v Békešskej Čabe. Ako nám predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely povedal, oblastný dom zatvorili dva dni po vyhlásení núdzového stavu, 13. marca, a zatvorený ostal až do 23. júna, odkedy znova očakávajú každého, no vzhľadom na stále pretrvávajúce zdravotné nebezpečenstvo, s novými pravidlami. V záujme ochrany zdravia návštevníkov sú zavedené nasledujúce opatrenia: pred vkročením do domu treba použiť dezinfekčný gél, nosenie rúška je taktiež povinné a v jednej miestnosti nemôže byť naraz viac ako desať návštevníkov.

