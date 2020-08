Slovenské národnostné priateľské popoludnie v Novej Hute

Uverejnené: utorok, 18. august 2020, 05:30

Prvý júlový týždeň mi vedúca orchestra Tremolo Mária Krčmériová Gyurkovicsová zo Slovenského Komlóša na messengeri napísala, že od 27. júla deti zo školy a mandolínový orchester Tremolo strávia týždeň v našej dedine v mládežníckom tábore.

Veľmi som sa potešila, že Komlóšania si za miesto svojho letného tábora vybrali našu dedinu Bükkszentkereszt, a ponúkli nám, aby sme pripravili spoločnú národnostnú zábavu. My sme to prijali veľmi vďačne aj preto, že pre tohtoročnú mimoriadnu situáciu naše plánované národnostné podujatia sa zrušili. Považujeme za veľmi dôležité a užitočné tieto priateľské stretnutia, lebo obohacujú kultúrny život našich obcí, vytvárajú možnosť sa spoznávať, pestovať náš jazyk, kultúru a tradície. Preto som sa porozprávala so spevokolom Horenka, aby sme aj my vystúpili na javisku so slovenskými a maďarskými pesničkami, a zorganizovali menšie národnostné priateľské stretnutie. Radosť prejavili aj členovia Klubu slovenských tradícií v obci Nová Huta (Bükkszentkereszt).

...

Alžbeta Telekesová

predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy

Foto: autorka

